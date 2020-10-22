Цена новогодней елки в Хабаровске 2020: торговля началась Фото: Ольга КИВА

В Хабаровске уже началась подготовка к Новому году. Один из шагов на встречу праздников – это старт торговли елками, правда, пока только искусственными. В некоторых гипермаркетах города уже выстроились ряды зеленых красавец, как говорится, на любой цвет и цену. Корреспонденты редакции «КП»-Хабаровск» уже осмотрели предложенный товар.

На конец октября цена новогодней елки в Хабаровске 2020 года, стартует от 5000 тысяч рублей. Стоимость варьируется в зависимости от комплектации и наличия «аксессуаров» - шишек, подсветки и даже цветов. Так, самую разлапистое и шикарное дерево можно купить, например, и за 20 тысяч рублей. При этом отличаться от настоящей она будет только отсутствием хвойного запаха. Но и эту проблему можно легко исправить, поставив рядом с искусственной елкой пиалу с пихтовым маслом. Так получиться создать настоящую праздничную атмосферу.

Стоимость варьируется в зависимости от комплектации и наличия «аксессуаров» Фото: Ольга КИВА

Кстати говоря, в магазинах потребителям предлагают не только зеленые искусственные деревья, но и розовые и даже белые, а-ля снежный налет. Как говорится, налетай, выбирай. Напомним, что продажа «живых» елей традиционно стартует в декабре. Для елочных базаров заготавливают специально выращенные деревья. Жителей Хабаровска и всего Хабаровского края убедительно просят не рубить елки самостоятельно. За незаконные рубки предусмотрена административная и уголовная ответственность.