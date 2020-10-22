Ценное пополнение: сказочные одеяния нанайских мастериц и дивные украшения получил музей в Хабаровске

В коллекцию вошли предметы одежды, ковры, посуда Фото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

Хабаровский музей имени Гродекова получил уникальную коллекцию из более чем 150 предметов традиционной культуры нанайцев. В ее состав вошли лучшие образцы ремесел этого народа Крайнего Севера. Среди экспонатов как изделия знаменитых нанайских мастеров, так и неизвестных авторов.

Часть коллекции будет передана в районные и общественные музеи края Фото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

В коллекцию вошли одежда, ковры, посуда, предметы быта с невероятной резьбой. Одни из самых ценных экземпляров - праздничные халаты (амири) из рыбьей кожи и ткани босома, расшитые традиционными узорами руками неизвестных нанайских мастериц в конце XIX века.

дни из самых ценных экземпляров - праздничные халаты (амири) Фото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

- Это уникальные произведения народного искусства, аналогов которым сегодня найти практически невозможно. Единичные экземпляры подобных халатов украшают экспозиции лучших музеев России и зарубежных стран, - рассказали в Хабаровском краевом музее имени Н.И. Гродекова.

Предметы традиционной культуры украсят этнографическое собрание музея Фото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

Это уникальные произведения народного искусства, аналогов которым сегодня найти, практически, невозможно Фото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

Экспозицию музея украсят изделия знаменитого амурского мастера Николая У. В коллекции их более 50, и это самое большое собрание произведений необыкновенно одаренного художника. Творения мастера хранятся в российских музеях, а также в частных собраниях США, Германии, Японии.

В коллекцию вошли лучшие образцы ремесел этого народа крайнего севера Фото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

В коллекцию вошли изделия знаменитых нанайских умельцев Анны Оненко, Татьяны Ходжер и многих других. Предметы традиционной культуры украсят этнографическое собрание музея. Часть коллекции будет передана в районные и общественные музеи края.