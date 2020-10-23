Новый год в Хабаровске 2020-2021: искусственные елки против натуральных Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Новый год обязательно наступит и принесет много радости, а пока только начинается предпраздничная эйфория. Одни уже задумываются над тем, что дарить родным и близким, другие присматривают новогодние елки, третьи разбирают новогодние украшения. Найдутся те, кто обязательно скажет, что еще рано, и впереди два месяца, однако практика показывает, что делать это все лучше заранее.

В преддверии праздника уже начинаются традиционные споры по поводу того, какую елку взять: натуральную или искусственную. Редакция «КП»-Хабаровск» собрала все «За» и «Против» по этому вопросу на основе комментариев самих горожан.

ЖИВЫЕ ЕЛКИ VS НАТУРАЛЬНЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Итак, искусственная ель сама по себе более практична. Она может послужить дольше, чем натуральное дерево. Главное правильно ее собирать после праздника, чтобы проволочные ветки не изогнулись в неправильной форме, не потерялась подставка. Чтобы искусственная елка максимально походила на натуральную, можно рядом поставить емкость с пихтовым маслом, и еловый запах обеспечен.

В ответ на эти утверждения почитатели натуральных елок говорят, что живую хвойную красавицу не заменит никакая искусственная, пусть даже с пихтовым маслом в придачу. Однако каждый год после праздника старательно выметают опавшие иголки из угла, где стояло дерево. Вынос самой новогодней красавицы из квартиры зачастую откладывается чуть ли не до весны.

ПОЛЬЗА НАТУРАЛЬНЫХ ЕЛОК ПОСЛЕ НОВОГО ГОДА

К слову, в начале 2020 года в Хабаровске нашли применение новогодним елкам, которые впору было выбрасывать на помойку. Зоосад «Приамурский» организовал акцию по сбору деревьев, которые вполне могли стать и подстилкой, и подкормкой для питомцев зоосада. Вполне возможно, что акцию повторят в начале 2021. Поэтому горожан, решившихся на покупку натуральных елок, убедительно просят не выбрасывать сразу деревья на помойку, а отдать их на благое дело.

Любители искусственных елок уверяют, что выбор делают исключительно в целях сохранения экологии. Заметим, что на елочные базары поступают деревья, специально выращенные и вырубленные на основании разрешений. Такой подход помогает не причинять ущерб экологии и обеспечить горожан главным атрибутом праздника.

Между тем некоторые личности пытаются добыть натуральные елки самостоятельно, не заморачиваясь разрешениями и согласованиями. Такие действия действительно наносят вред природе и попадают под статьи уголовного и административного кодексов.

Какую елку наряжать к Новому году - искусственную или натуральную? Споры на эту тему, наверное, не утихнут никогда. Однако Новый год - это праздник, который без елки и не праздник вовсе. В этом сходится большинство комментаторов.

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