Перепуганное чудо: беззащитного маленького совенка от стаи сорок спасли сотрудники ОМОНа в Хабаровске

Беззащитный совенок со всего маху врезался в окно здания отряда. Фото:пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю

Обычный служебный день, сотрудники хабаровского ОМОНа приходят на работу, начинают заниматься своими делами. Внезапно силовики услышали громкий шум на улице. Источником звука оказался беззащитный совенок, который со всего маху врезался в окно здания отряда.

- Проходя мимо актового зала, я услышал громкие крики птиц, доносящиеся с улицы. Повернувшись на шум, увидел за окном стаю сорок, которые гнались за небольшой серой птицей. Она сильно ударилась о стекло и упала на оконный отлив. Я отогнал сорок и забрал пернатого внутрь, - рассказал очевидец Александр К., капитан полиции.

Ночного хищника сотрудники отряда приютили в одном из служебных кабинетов. Фото:пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю

Перепуганного ночного хищника сотрудники отряда приютили в одном из служебных кабинетов. Для совенка «построили» временный дом - пернатому гостю отвели пустую картонную коробку. К какому виду принадлежит птица, помог определить интернет. По единодушному мнению росгвардейцев, больше всего необычный гость был похож на иглоногую сову.

Малыша отвезли в Приамурского зоосада имени Сысоева. Фото:пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю

Дальнейшую судьбу спасенного совенка решили быстро - малыша отвезли в Приамурский зоосад имени Сысоева. Оказалось, что птица перелетная, и еще в сентябре должна была покинуть Дальний Восток. Иглоногую отправили на реабилитацию, где она уверенно идет на поправку.

Совенок улетал от стаи сорок. Фото:пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю

- Росгвардейцы планируют взять шефство над совенком и уже всерьез задумываются над его именем. Среди рабочих вариантов - «Сальвус», что в переводе с латыни значит «спасенный», - добавил Владислав Шевченко, начальник пресс-службы Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю.