Еще почти полмиллиарда федеральных средств выделено Хабаровскому краю на расселение аварийного фонда

Еще в сентябре Михаил Дегтярев достиг консенсуса с федеральными властями Фото: Правительство Хабаровского края

Диалог между федеральными и региональными властями, направленный на благо жителей Хабаровского края, продолжается. И, кажется, врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева можно поздравить с очередной дипломатической победой. Фонд содействия реформированию ЖКХ планирует дополнительно выделить Хабаровскому краю сумму в 446 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на расселения фонда аварийного жилья в регионе. Еще в сентябре Михаил Дегтярев достиг консенсуса с федеральными властями и была составлена программа, в соответствии с которой до 2025 года в край для реализации программы расселения аварийного фонда поступит пятьдесят миллиардов рублей.

- 446 миллионов рублей Хабаровскому краю как раз выделено из этой суммы, - сообщили в краевом министерстве жилищно-коммунального хозяйства. - До 2025 на расселение в регионе предполагалось потратить 1,3 миллиарда собственных средств. Дополнительная субсидия сократит эту цифру до 900 миллионов рублей.

Одновременно в краевом министерстве ЖКХ выступили с разумной инициативой вложить освободившиеся средства на сокращение сроков реализации проекта по расселению аварийного жилья. Вместо 2025 года, как это планировалось изначально, правительство края приняло на себя обязательства закончить все работы за три следующих года, то есть отчетной датой сделать 2023 год. Михаил Дегтярев одобрил эту инициативу, подчеркнув, что расселение аварийного жилья должно быть завершено в указанные сроки. Сейчас речь идет о домах, признанных аварийными до 2016 года. Однако Михаил Дегтярев уже дал поручение, и в министерстве ЖКХ начали разрабатывать следующую программу для расселения домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года.

- По ней предстоит расселить примерно 142 тысячи квадратных метров старого жилья, что в два раза превышает предыдущий показатель. По действующей программе идет расселение 63 тысяч квадратных метров площади, - пояснили в министерстве.

Также планируется, что новые квартиры жильцы переселяемого фонда будут получать в новых домах, поскольку приобретение жилья на вторичном рынке для региона финансово не выгодно.

Поэтому министерству ЖКХ было поручено готовить проектно-сметную документацию и разворачивать строительство своего жилья, что поможет вдохнуть жизнь, в том числе, и в саму строительную отрасль. Построить абсолютно новое жилье, в которое будут переезжать люди из аварийных домов, планируется в 13 муниципалитетах. По расчетам такое решение позволит закрыть потребность почти в 42 тысячах квадратных метрах жилплощади.

Напомним, ранее Михаил Дегтярев дал ряд поручений, касающихся еще одной жилищной проблемы - обманутых дольщиков. Сейчас определены источники финансирования для завершения строительства проблемных домов, и уже есть некоторые реальные подвижки в этом вопросе. Так, свои обязательства перед частными инвесторами полностью закрыла компания «Дальспецстрой».

Вместе с тем врио губернатора вместе с федеральными властями решает и другие проблемы, долгое время остававшиеся за бортом интересов местного правительства. Итогом встречи Михаила Дегтярева с премьер-министром Михаилом Мишустиным стало решение вопроса о финансировании дороги Ванино - Советская Гавань. Михаил Дегтярев также обратился к председателю Правительства России с просьбой включить северные районы края в программу выравнивания тарифов для малого бизнеса. На эти цели из федерального бюджета будет ежегодно выделяться около двух миллиардов рублей.

Показательны итоги рабочей поездки Сергея Шойгу в Комсомольск-на-Амуре, в ходе которых предприятия оборонного комплекса получили новые заказы от Министерства обороны России. Так, до конца года планируется заключить долгосрочный контракт на поставку военных самолетов СУ-35С. Также крупный заказ на строительство до 2028 года шести корветов должен получить и Амурский судостроительный завод.

Также неизрасходованные средства, выделенные из федерального бюджета на строительство ряда важных строек, которые по определенным причинам не были вовремя закончены, перенесут на следующий год. Только на строительстве дамбы в Комсомольске-на-Амуре эта сумма составляет 641 миллион рублей.

И, наконец, на совещаниях с полпредом по ДФО Юрием Трутневым и Николаем Патрушевым, секретарем Совета безопасности РФ, было достигнуто принципиальное соглашение о пересмотре системы распределения участков для любительского лова.