А был ли фашистский эсминец: на памятнике Великой Отечественной войны в Комсомольске нашли немецкий корабль

На памятнике «Дети - фронту», который открыли на этой неделе, любознательные усмотрели немецкий эсминец. Фото: сайт судомеханического техникума

В Комсомольске-на-Амуре скандал: на памятнике «Дети - фронту», который открыли на этой неделе, любознательные усмотрели немецкий эсминец. Власти края проводят проверку, а общественность закидывает руководство техникума, который установил «вражеский» монумент, оскорблениями и проклятиями. В ситуации разбиралась «КП-Хабаровск».

«У СТАНКОВ СТОЯЛИ, КАК БОЙЦЫ»

Мемориал «Дети - фронту» открыли 21 октября на территории судомеханического техникума имени Героя Советского Союза В.В. Орехова. Учреждение своими силами собирало деньги на изготовление и установку памятника. Администрация техникума хотела увековечить память детей, которые по всей стране трудились на заводах на благо Советской армии во времена Великой Отечественной войны. В Комсомольске вместо ушедших на фронт взрослых, за станки встали ученики ремесленного училища №6, ныне - вышеуказанный техникум,

На памятнике увековечены строчки из стихотворения Валентины Салий «О детях войны», изображен ребенок за станком, боеприпасы, подводная лодка и тот самый треклятый эсминец, из-за которого и разразился скандал. Дело в том, что в корабле признали фашистский эскадренный миноносец типа 1936A. Даже по фотографиям сравнивали. И действительно: похожи.

«ОБЫКНОВЕННЫЙ СУД ЛИНЧА»

Эскиз памятника техникум разрабатывал вместе с компанией, которая изготавливала мемориал. Со специалистами автор монумента не советовался.

- Это обобщенное изображение корабля. Нам предоставили фотографию судна, но там было настолько нечеткое изображение, что его нельзя было гравировать. Но оно, по-сути, ничем не отличается от эсминца, который мы взяли. Эскиз был одобрен, по акту приема работ претензий к нам нет, - рассказала «КП-Хабаровск» Елена Черных, генеральный директор компании-изготовителя памятника ООО «Мемориал».

Историческая экспертиза изображения не проводилась, так как оно не показывает конкретного события.

- Мы предоставляли фотографии разных судов, который нам дал музей Амурского судостроительного завода. Единственное, что снимки были черно-белыми и военного времени, конечно, скорее всего, их не удалось оцифровать, чтобы перенести на памятник. Мы не ставили задачу, чтобы были изображены суда именно нашего завода, ведь дети трудились не только в Комсомольске. На сегодня происходящую ситуацию я воспринимаю как обыкновенное линчевание, - прокомментировала Наталья Зверева, директор КГБПОУ «Комсомольский-на-Амуре судомеханический техникум имени Героя Советского Союза В.В.Орехова».

ОФИЦИАЛЬНО

Ветераны в изображении памятника во время открытия не признали вражеского эсминца. В инциденте разбирается краевое министерство образования.

- По предварительным данным, разрешение снимков оказалось низким и не подошло для создания коллажа, поэтому художник фирмы-исполнителя работ использовал изображение похожего судна, найденное в Интернете. В ближайшее время ошибка будет устранена, - прокомментировал официальный представитель министерства образования и науки Хабаровского края.

Памятник уже закрыли тканью, вскоре изображение будет заменено.