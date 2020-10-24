Стрельба и захват аэродрома: хабаровские военные уничтожили условных террористов в Приамурье

На аэродроме прибывшие военные развернули пункт управления Фото: Александра ШОПЕНКО

На Дальнем Востоке прошло масштабное учение по антитеррору. По легенде, группа незаконных вооруженных формирований хотела напасть на один из военных аэродромов в Амурской области. На подмогу отправился десант из Хабаровска.

Уничтожать условных террористов отправились соединения специального назначения «Тигр» и «Тайфун-К». Во время перелета на самолет Ан-12 напали «бандиты», но бойцы сумели отразить атаку.

На аэродроме прибывшие военные развернули пункт управления с использованием новейших станций связи на базе бронеавтомобиля «Тигр». Обстановку с воздуха контролировал беспилотник.

- При выполнении учебно-боевой задачи военнослужащими мобильного резерва активно применялся опыт противодействия терроризму в современных вооруженных конфликтах, - добавили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).