Рецепты Дальнего Востока к новогоднему столу в Хабаровске 2020-2021

Рецепты Дальнего Востока к новогоднему столу в Хабаровске 2020 ФОТО: Минвостокразвития

Хабаровчане делятся на две категории: одни активно стараются решить вопросы и проблемы до праздника, вторые уже начинают строить планы перед торжеством. К слову, в сети не первый год идут жаркие споры на тему «Какую елку брать: искусственную или натуральную?», а хозяйки уже задумались, что поставят на новогодний стол и активно обсуждают рецепты. Редакция «КП»-Хабаровск» предлагает подборку оригинальных блюд, рецепты которых появились на Дальнем Востоке.

ПЕЛЬМЕНИ «АМУР» В ГОРШОЧКАХ

Казалось бы, не совсем новогодняя еда, однако слава о нем в советские времена была феноменальная. По одной из версий, рецепт этого блюда придумали в Амурской области. Сейчас его дополняют разными соусами и майонезом, а также заливают тем же бульоном, в котором их варили. Знатоки утверждают, что бульон должен быть полноценным: говяжьим или куриным. Никакой моркови в рецептуре нет, и печень должна быть говяжья.

Рецепт на четыре порции: фарш из говядины и свинины 50/50, репчатый лук, перец, соль, сахар и вода - 800 граммов, печень говяжья - 140 граммов, лук репчатый — 1 штука, масло сливочное — 60 граммов. Тесто: мука — 150 граммов, яйцо – 1 штука, вода — 50 граммов. Соус: сметана — 250 граммов, мука — 30 граммов, бульон говяжий— 250 граммов, томат-паста — 50 граммов.

Пельмени отварить до полуготовности, печень нарезать соломкой в 3-4 сантиметра длиной, слегка обжарить. Пассировать лук на сливочном масле. В горшочек кладем печень, лук, пельмени, заливаем соусом и закрываем лепешкой, которую надо смазать яйцом. Томить пельмени в духовке до румяной корочки.

ШНИЦЕЛЬ ПО-БИРОБИДЖАНСКИ

Это блюдо было визитной карточкой расцветающего Биробиджана. Автором рецепта и технологии его приготовления был Яков Блехман. Те, кто то хоть раз отведал это произведение кулинарного искусства, уже никогда не отказывался от «шницеля по-биробиджански».

Как рассказывала Мэри Блехман, дочь легендарного кулинара, шницель – это, по сути, тонкая лепешка из говяжьего фарша, которую надо несколько раз обмакивать в муке и яйце. Никакого лука, только соль и перец. Фарш вымешивают и выбивают очень долго, чтобы мясо напиталось кислородом. Лепешка должна быть сочной внутри, а когда откусываешь - должен сок брызгать. Шницель не должен быть сухим.

Уха «Беринга» ФОТО: Минвостокразвития

УХА «БЕРИНГА»

Если у хозяйки найдется рыбка чавыча, то можно сделать оригинальную уху, рецепт которой придумали на Камчатке. Для приготовления понадобятся голова, плавники, хребет и филе чавычи, 250 граммов репчатого лука, 50 граммов кореньев петрушки, 80 граммов картофеля, помидоры черри одна штука, рыбный бульон, 10 миллилитров 40-процентной водки, перец черный, соль, укроп, петрушка.

Нужно ошпарить кипятком голову, хребтовые и реберные кости, залить их холодной водой и вскипятить. Варить бульон надо 2–3 часа на медленном огне, снимая накипь. Добавьте лук и специи за час до конца варки бульона, сам бульон охладите до комнатной температуры и процедите. Дальше варите уху в открытой посуде на медленном огне, добавляйте нарезанный лук и очищенный картофель. Когда картофель сварится на половину, добавьте филе чавычи, соль и перец по вкусу. Рыбу нельзя переваривать, примерное время приготовления – 20 минут. Потом надо добавить в уху водку и через минуту снять с огня. Если мясо рыбы легко отстает от костей, уха готова.

Котлеты «ЛАКОМСТВО ПИРАТА» ФОТО: Минвостокразвития

КОТЛЕТЫ «ЛАКОМСТВО ПИРАТА»

Этот рецепт – привет из Магаданской области. Для блюда понадобятся 250 граммов мяса краба, два куриных яйца, майонез, лук зеленый и сухари панировочные.

Чтобы приготовить котлеты надо добавить к мясу краба нарезанный зеленый лук, яйцо, майонез и хорошо перемешать. Затем разделите смесь на две части, сформируйте котлеты, обваляйте в сухарях. Обжарьте с двух сторон на растительном масле до образования румяной корочки, затем запекайте в духовке примерно 10 минут при температуре 180 градусов.

Окрошка по-приморски ФОТО: Минвостокразвития

ОКРОШКА ПО-ПРИМОРСКИ

Подготовьте заранее 200 граммов филе трески, 250 граммов гребешка, по три штуки картофеля, яиц, огурцов, 10 штук редиса, один стакан замороженного зеленого горошка, а также имбирь, рукколу, петрушку, сыворотку, тан, сметану, соевый соус, соль и перец.

Отварите и почистите треску, яйца и картофель, гребешок маринуйте в соевом соусе 10–15 минут, добавив немного сока лимона. Картофель, редис и огурцы нарежьте мелкими кубиками, филе трески поломайте на кусочки руками, а петрушку и рукколу мелко нарежьте. Почистите и мелко нарежьте свежий корень имбиря, покрошите яичные белки в окрошку, а желтки смешайте со сметаной до однообразной консистенции, добавьте немного соевого соуса, соли и горчицы. Затем добавьте в окрошку нарезанное филе гребешка и размороженный зеленый горошек, приправьте и перемешайте окрошку. В качестве заправки используйте смесь сыворотки с таном. Чтобы оформить блюдо, налейте жидкую основу в стакан, примите его к тарелке и переверните. В тарелку вокруг стакана выложите окрошку, добавьте сметанный соус.

БЛИНЧИКИ ИЗ ШПИНАТА С НЕРКОЙ И ТЕРПУГОМ МАЛОСОЛЬНЫМИ

Для приготовления сахалинского блюда понадобятся два яйца, 500 миллилитров молока, 200 граммов муки, столовая ложка сахара, щепотка соли, 150 граммов шпината, две столовые ложки сливок, две столовые ложки творожного сливочного сыра, малосольное филе терпуга и нерки 100 граммов и столовая ложка красной икры.

Сначала сделайте обычное тесто для блинчиков, добавьте нарезанный шпинат и пожарьте тонкие блинчики. Затем нарежьте филе нерки и терпуга тонкими пластинками, выложите на блинчики смесь из сливок и сыра, кусочки рыбы и сверните блинчики рулетиками и порежьте их на три части.

Тала из ленка «УТРЕННИЙ ТУМАН НА РЕКЕ АНЮЙ» ФОТО: Минвостокразвития

ТАЛА ИЗ ЛЕНКА «УТРЕННИЙ ТУМАН НА РЕКЕ АНЮЙ»

Этот рецепт, придуманный в Хабаровском крае, очень прост. Берем филе ленка, замораживаем, и режем на брусочки. Затем добавляем к рыбе нарезанный соломкой лук репчатый, соль и перец и перемешиваем все. Не забудьте заправить уксусом из расчета одна столовая ложка эссенции на 250 мг воды. Можно приправить соком лимона. Дайте настояться в холода 10-15 минут.

Салат «ИНДИГИРКА» ФОТО: Минвостокразвития

САЛАТ «ИНДИГИРКА»

Это блюдо в Якутии готовят из филе свежего чира, муксуна или нельмы. Рыбу очистите от чешуи, отделите филе от костей и нарежьте его кубиками. Добавьте лук, соль, перец и растительное масло. К слову, «Индигирка» хорошо сочетается с северными ягодами – морошкой и клюквой.

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