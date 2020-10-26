Сто дней Дегтярева: какую пользу успел принести Хабаровскому краю новый глава ФОТО: Александр Янышев

Во вторник, 27 октября, будет ровно сто дней как Хабаровский край возглавил Михаил Дегтярев. Срок недостаточно большой для кардинальных изменений, однако уже можно проследить некоторые тенденции в работе врио губернатора.

Реальные изменения видны в вопросе обманутых дольщиков, сдвинута с места проблема расселения аварийного жилья. Кстати, именно на примере этих двух вопросов хорошо заметно ключевое отличие Дегтярева от предшественников: он сразу же обратился за помощью к федеральному центру. Подобные проблемы весьма и весьма финансово-емкие, в России практически нет регионов, которые могли бы разобраться с ними исключительно за счет собственных средств.

Перезагрузка произошла не только в отношениях с федеральными структурами, но и с местными – с бизнесом, политическими друзьями и оппонентами, а также с населением. Последнее часто (и вполне справедливо) заявляло, что власти его не слышат. Получалось не очень хорошо: «верхи», отчитываясь очередным сданным объектом, пребывали в уверенности, что «низы» должны быть довольны. А «низы» задавали резонный вопрос: с чего вы взяли, что этот объект нам нужен, вы же нас не спросили!

- Нужно обсуждать с людьми проекты. Нужно интересоваться их мнением, - поставил чиновниками задачу Михаил Дегтярев, добавив, что в таком случае сдача каждого объекта будет действительно радовать людей.

Глава края в принципе нацелен на дружелюбное сотрудничество со всеми и ждет того же от людей, бизнеса, чиновников и политиков. Бизнес, кстати, уже заметил перемены в поведении краевых властей и обратная связь не заставила себя ждать. Подписаны соглашения с несколькими крупными компаниями – «Полиметаллом», который выделил сто миллионов рублей на социальные проекты; «Балтикой», с которой расширили сотрудничество в сфере экологии; компания «Русал» увеличила объем инвестиций в край на два миллиарда рублей. И это лишь несколько примеров работы с бизнесом.

Снижение транспортного налога, несомненно, «причинит пользу» всем слоям общества – от обычных автолюбителей до предпринимателей и транспортных компаний. Несомненным плюсом можно назвать оживление деловых отношений с Минобороны – предприятия оборонного комплекса стали получать больше заказов. Кстати, личный визит Сергея Шойгу, министра обороны РФ, на КаААЗ и явный интерес к Амурскому судостроительному положительно сказались и на активности гражданских заказчиков.

Лесоперерабатывающая отрасль тоже попала в приоритетные направления работы Михаила Дегтярева. «Почему так неразвита деревопереработка?», удивлялся врио губернатора во время первых поездок по краю. Позже он нашел ответ на этот вопрос и вплотную взялся за развитие лесоперерабатывающей отрасли. Уже работающим компаниям предоставлены дополнительные участки леса, а с «новенькими» ведется плотная работа по запуску инвестпроектов.

За сто дней невозможно решить застарелые проблемы, тем не менее, уже понятно, что тактика «малых реальных дел» работает. Будем надеяться, что Михаилу Дегтяреву хватит сил не только на «стометровку», но и на многокилометровый марафон.