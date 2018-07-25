27 Июль 03:33 2018-07-27T03:33:56+03:00

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ИСПЫТАНИЕ ЦЕНОЙ В ЖИЗНЬ

24 июля в районе Серпухово на подмосковном аэродроме Дракино рухнул спортивный легкомоторный самолет Zlin 326. На борту воздушного судна находились два пилота, которые выполняли испытательный облет для того, чтобы машина получила соответствующую лицензию. Игорь Турик и Виктор Бирюков - профессиональные пилоты, в результате авиакатастрофы они погибли. По словам очевидцев, полет испытателей длился около десяти минут, после чего самолет вдруг дернулся и сорвался в штопор с высоты в несколько метров. К сожалению, шансов выжить ни у кого из летчиков не было.

«Он жил в небе, а на земле всегда улыбался»: Хабаровчане скорбят о трагически погибшем земляке - чемпионе мира по самолетному спорту. ФОТО: предоставлены собеседниками «КП»-Хабаровск».

49-летний Игорь Турик был президентом Федерации авиационного спорта на Дальнем Востоке, чемпионом мира по высшему пилотажу и мастером спорта летчиком-испытателем. Практически всю свою сознательную жизнь он провел в Хабаровске. Его здесь любят. Теперь уже и помнят.

«КП»-Хабаровск» собрал для своих читателей воспоминания хабаровчан о погибшем летчике. Некоторые из них после трагических известий ночь не спали. Пытались прийти в себя, думали, что произошла какая-то ошибка, но, к сожалению, авиакатастрофа, действительно, унесла из жизни великих пилотов.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

Первыми, кто выразил соболезнование, были сотрудники аэродрома «Калинка», где долгое время Игорь работал, развивал спортивную деятельность и помогал организации держаться на плаву. Пока никто из них не готов говорить о своем коллеге, как о человеке, которого нет в живых. Но на официальном сайт появилась трогательная запись скорбящих друзей.

«24 июля 2018 года на подмосковном аэродроме Дракино при облете спортивного самолета Zlin 326 погиб наш друг, президент Федерации авиационнного спорта Дальнего Востока, чемпион мира по высшему пилотажу на самолетах Як-52, чемпион России по высшему пилотажу, мастер спорта летчик-испытатель ЛИИ имени Громова Игорь Яковлевич Турик. Сказать, что для всех нас это огромная потеря, - значит не передать даже малой части того горя, которое сейчас в наших душах. Прощай, Игорь. Ты был первоклассным летчиком, Летчиком с большой буквы. Летчиком и ушел, не вернувшись из полета. Светлая тебе память».

«ОН ЖИВ, ПОКА МЫ О НЕМ ПОМНИМ»

Игорь Турик активно сотрудничал с народными избранниками которые с теплом вспоминают о нем и с удовольствием делятся рассказами об уже легендарном летчике.

- Игорь был очень порядочным человеком, добрым, светлым изнутри. Вы знаете, что-то в нем было душевное. Он, правда, любил небо. Все его уважали за то, что он всегда был человеком слова, выполнял обещанное. О трюках, которые он выполнял в небе, говорили со всех концов страны. Игорь показывал по-настоящему высший пилотаж. Такие, как он - хороший пример для молодого поколения, - говорит Андрей Никонов, депутат Хабаровской городской думы. - В нем не было ни капли меркантильности, он всегда шел навстречу и помогал в любых инициативах. Я таких людей в жизни практически не встречал. Его гибель - трагедия не только всей авиации, но и страны в целом. Ему бы еще жить, да жить. Знаете, как говорят православные: «Все живы, пока о них вспоминают на службах». Вот и я думаю, пока память о нем жива в сердцах людей, Игорь будет жив.

«Он жил в небе, а на земле всегда улыбался»: Хабаровчане скорбят о трагически погибшем земляке - чемпионе мира по самолетному спорту. ФОТО: предоставлены собеседниками «КП»-Хабаровск».

ИЗ ХУЛИГАНОВ В ЛЕТЧИКИ

Игоря Турика знал весь Хабаровский край. Многие говорят о том, что из жизни ушел не просто человек с большой буквы, не просто профессиональный летчик-испытатель, ушла легенда. Пилот, который дал веру сотням молодых парней в то, что добиться в жизни можно всего. Главное - захотеть.

- Читая сообщение в интернете о гибели Чемпиона мира по самолетной акробатике, подумала: неужели Турик? Читаю дальше - он, и все равно не хочется верить, звоню ребятам Да, он. Ночь никто не спал после такого известия. Шли сообщения, фотография, воспоминания. И только хорошее, теплое. Почему при жизни мы так мало ценим людей? Игорь - один из самых лучших летчиков, с которыми доводилось встречаться в жизни. Я благодарна судьбе за то, что однажды познакомила меня с таким замечательным человеком.«Елена Парфенова, к нам герои-летчики приехали!»- так встречали Игоря Тупика и Володю Левшина во «Взлете». Ну разве не герои? Это они зарегистрировали Федерацию самолетного спорта Хабаровского края, Игорь стал ее президентом, Володя - заместитем. Это они восстановили взлетную полосу, рулетку, создали маленький, самолетный уголок на Калинке. Это в их неугомонных сердцах родилась идея - пролететь 9 мая Бессмертной эскадрильей над городом. И вот уже два года подряд эскадрилья Героев пролетает над нашим городом, на фюзеляже каждого из 12 самолетов по несколько портретов авиаторов, погибших, защищая нашу Родину. У меня до сих пор на сердце слова Игоря о том, что летчик должен летать. В этот момент он крепил фотографию летчика к воздушному судну, - рассказывает Елена Ларионова, заместитель председателя постоянного комитета по законности, правопорядку и общественной безопасности Законодательной думы Хабаровского края. - Они потом вместе показали такой высший пилотаж на небе. Он вообще был уникальным человеком. Я никогда не видела, чтобы на аэродроме у него было плохое настроение. Я помню как однажды в канун Дня Победы мы с хабаровскими ветеранами приехали по приглашению на аэродром Калинка. Дождь лил, как из ведра. Встречают нас наши летчики с хлебом, с солью, улыбки на все лицо. А ветераны тогда расстроились, что погода нелетная, и они не увидят летающих самолетов. Игорь тогда показал такую красоту в небе, такой мастер-класс. Устроили они для ветеранов настоящий праздник.

«Он жил в небе, а на земле всегда улыбался»: Хабаровчане скорбят о трагически погибшем земляке - чемпионе мира по самолетному спорту. ФОТО: предоставлены собеседниками «КП»-Хабаровск».

Когда Игорь стал Чемпионом мира по самолетному спорту, весь Хабаровский край гордился его достижением.

- Однажды, прочитав биографию Игоря Тупика, я спросила его: «Могу я рассказать ребятам о том, каким ты был сорвиголовой в детстве?» Он ответил «А почему нет? Мама его воспитывала одна, он был сложным пацаном. В школе похулиганить был рад, да и с милицией у него были непростые отношения. С детства он увлекался моделями самолетов. Учился в ПТУ, начал ходить в аэроклуб. Когда он узнал, что для того, чтобы поступить в летное училище, нужно иметь отличные оценки по математике, он самостоятельно занимался и в итоге поступил. Он всегда отличался стремлением добиваться поставленных целей и задач. Из обычного дворового пацана, который дрался и шкодил, он стал прекрасным летчиком. Воплотил свою мечту. Закончил военную академию, его ждала неплохая военная карьера, а он выбрал другой путь: увлекся самолетным спортом и стал испытателем. А скольких ребят он смотивировал на то, чтобы они пошли в летное училище. Скольким людям передал свой опыт и любовь к небу. Он был красивый, позитивный, любил жизнь и небо. Не помню ни одной фотографии, где бы он не улыбался. Таких людей, как Игорь очень мало.

Елена добавила, что Игорь всегда говорил, что его влекут не звезды на погонах, а испытания на самолетах.

Светлана Капанина, летчик-испытатель, семикратный чемпион мира по самолетному спорту, его товарищ по команде, сегодня написала: Игорь жил в небе, а на земле всегда улыбался.

БИОГРАФИЯ

Игорь был единственным ребенком. Как он раньше сам говорил, маме приходилось трудиться на двух работать, чтобы прокормить сына. Летчик признавался, что в детстве мало времени уделял учебе, а с 4-го класса вовсе попал в категорию детей учета трудновоспитуемых. В это же время в его жизни появился советский авиамодельный кружок, который полностью изменил его мировоззрение и интересы. Теперь вместо решений задач он рисовал в тетрадях самолеты. В последующем, чтобы поступить в Харьковское училище ему пришлось серьезно заняться математикой.

«Он жил в небе, а на земле всегда улыбался»: Хабаровчане скорбят о трагически погибшем земляке - чемпионе мира по самолетному спорту. ФОТО: предоставлены собеседниками «КП»-Хабаровск».

- Благодаря самолетам для меня начали открываться другие интересные вещи (я был вынужден в течении 2,5 лет 6 дней в неделю уделять каждый день не менее 3 часов чистого времени только математике). Результат – при поступлении в ВВАУЛ по результатам устного экзамена по математике освободили от сдачи второго письменного с оценкой отлично. Именно самолеты заставляли, и заставляют, и будут заставлять меня работать над собой и получать огромную радость от жизни, - говорил когда-то сам Игорь. - В спортивную авиацию к сожалению попал поздно. Для меня это было огромным открытием, что «маленькие» самолеты так могут летать, и какой не простой этот труд.

В конце свои речи он практически всегда добавлял, что любит свою работу.