26 Июль 08:09 2018-07-27T03:33:56+03:00

Стихийные аквапарки и плывущие машины: Хабаровск в очередной раз не справился с ливнем Фото: Иван МАКЕЕВ

Выясняем, какие последствия повлек за собой циклон и почему город снова ушел под воду вместе с ливневками

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ДЕТИ РАДУЮТСЯ, ВЗРОСЛЫЕ ЗВОНЯТ

Среда стала для хабаровчан настоящим стихийным бедствием, на город обрушился мощный ливень, превративший дороги в реки: в некоторых районах глубина их была три сантиметра, в других улицы затопило на пять сантиметров и выше.

Социальные сети заполонили фотографии и видеоролики со схожими по содержанию комментариями, в которых хабаровчане вопрошали: «Опять?» и «Доколе?». Пока юные горожане радостно плескались в лужах, взрослые обрывали телефоны диспетчерских служб и трубили о потопах.

Стихийные аквапарки и плывущие машины: Хабаровск в очередной раз не справился с ливнемФото: Социальные сети

- За сутки у нас выпало порядка 65 миллиметров осадков. Мы сразу предупреждали горожан о том, что в критических случаях нужно обращаться в диспетчерскую. К нам поступило 12 обращений, - рассказывает Александр Бургас, заместитель начальника «Единой городской диспетчерской службы». - Все звонки были от жителей Железнодорожного района, которые сообщали о подтоплении их частных домов, погребов и придомовых территорий. Серьезных подтоплений не было. Но в нескольких случаях пришлось привлекать спасателей, чтобы они выкачивали воду из погребов.

ПРЕДУПРЕЖДЕН - НЕ ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН

О том, что в Хабаровск идет циклон, все знали. Синоптики разослали уведомления, коммунальные службы проверили свой инвентарь, технику для откачки воды, заключили дополнительные договоры на очистку ливневок. Но город все равно поплыл.

Стихийные аквапарки и плывущие машины: Хабаровск в очередной раз не справился с ливнемФото: Социальные сети

- Основная проблема заключается в засорении ливневок. Водители, пешеходы - все выбрасывают мусор на дорогу. Отходами ливневки и засоряются. Работники чистят, но горожане продолжают мусорить, - обратил внимание Олег Гроо, начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска. -У ливневок есть ограничения: они рассчитаны на месячную норму осадков.

Стихийные аквапарки и плывущие машины: Хабаровск в очередной раз не справился с ливнемФото: Социальные сети

Дождей, как выяснилось, было слишком много, чтобы засоренные ливневки справились с циклоном.

- За сутки в Хабаровске выпало от 50 до 70 миллиметров осадков - это почти 70 процентов от месячной нормы для июля. За последние пять-шесть лет тайфун не подходил так близко к региону. Раньше мы лишь попадали под его влияние, а не оказывались полностью в его власти, - отмечает Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов дальневосточного УГМС.- С территории нашего края он ушел. Но нас ждут еще осадки. Не такие интенсивные и продолжительные, но все же. Кратковременные дожди пройдут с 29 по 31 июля.

dtp_khv Дороги Хабаровска после сильных ливней