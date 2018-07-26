Природная аномалия тормозит «Доступную рыбу» в Хабаровском крае

27 Июль 07:36 2018-07-27T07:36:55+03:00

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Красная рыба никак не может пробиться на нерест в Амур. Массовые подходы кеты и горбуши задерживаются уже на две недели. Причину столь странного поведения рыбы ученые связывают с изменением климатических условий.

ХОЛОДНО И ГОЛОДНО

Рыбодобывающие предприятия с начала путины-2018 смогли добыть всего 5,2 тысячи тонн лососевых, ученые рекомендовали к вылову 83 тысячи. Промысловикам удалось поймать порядка трех тысяч тонн горбуши и полторы тысячи тонн летней кеты.

- В районе миграции лососей аномально холодные воды, из-за чего рыба не может зайти на нерест. Небольшие объемы рыбы, конечно, ловят, однако это количество незначительно. Паники нет, мы ждем потепления воды и массовых подходов, в первую очередь, - горбуши, - сказал Кирилл Фирсов, председатель комитета рыбного хозяйства министерства природных ресурсов Хабаровского края.

К слову, из-за возникших трудностей срок промысла горбуши продлили. Напомним, что вылов этого вида биоресурсов должен был завершиться 1 августа. Однако вчера, 25 июля, краевая комиссия по анадромным видам рыб продлила срок добычи горбуши до 20 августа, основываясь на заключениях ученого сообщества.

НЕМНОГО «КРАСНОГО»

Капризам природы не до капризов человеческих. Любителям осетровых, но не любителям раскошелиться, придется подождать до второй половины августа. Именно на этот период перепланированы первые поставки «Доступной рыбы» на прилавки магазинов региона. Прогнозируемые объемы реализации – не ниже уровня прошлого года, то есть 300 тонн.

До сих пор не определен вопрос цены «Доступной рыбы». Как подчеркнул Кирилл Фирсов, стоимость будет зависеть от добытого объема биоресурсов. Большую надежду промысловики возлагают на осенний улов.

КУДА ИДТИ ЗА РЫБОЙ?

По информации министерства торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края, планируется, что «Доступная рыба» поступит в продажу в следующие торговые сети дальневосточного центра:

- гипермаркеты «Самбери»;

- продуктовые дискаунтеры «Амбар»;

- супермаркеты «Самобранка»;

- продовольственные магазины «Ветеран»;

- магазины низких цен «Радиус»;

- магазин «Народные продукты».

В Комсомольске биоресурсы в рамках программы «Доступная рыба» планируют реализовывать в магазинах трех сетей:

- ООО ПТП «Прайд»;

- ООО «Джаки»;

- торговой сети магазинов «Унимарт».