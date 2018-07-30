Бурейская ГЭС начинает холостые сбросы: Чем это грозит Хабаровску?

30 Июль 06:50 2018-07-30T11:25:39+03:00

Сбросные расходы будут поэтапно увеличиваться на 500 кубических метров в секунду до 3 августа

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Бурейская гидроэлектростанция открывает два затвора водосбросной части плотины на три метра из-за приближения уровня воды в водохранилище к предельной отметке в 254 метра. До его достижения осталось чуть меньше трех метров. Начиная с 30 июля на ГЭС начнутся холостые сбросы воды.

Суммарный расход (вода, которую пропускает станция через агрегаты и холостые сбросы – прим. ред.) на ГЭС с 30 июля увеличат с 1100 плюс-минус 100 кубических метров в секунду до 1500 плюс-минус 350 кубических метров в секунду.

- Сбросы будут с поэтапным увеличением от существующего расхода на 500 кубических метров в секунду каждый день до остановки роста уровня воды в верхнем бьефе водохранилища. Ожидаем, что ситуация стабилизируется при притоках, равных до 3,5 тысячи кубометров в секунду, - рассказал Андрей Макаров, руководитель Федерального агентства водных ресурсов Амурского бассейнового водного управления.

К 3 августа сбросной расход увеличится до 3500 плюс-минус 350 кубических метров в секунду.К слову, на Зейской ГЭС холостых сбросов не планируется. Изменений в работе станции не будет.

ЧЕМ ГРОЗИТ?

По прогнозам, ничем. Из-за изменения режима работы станции подтопления населенных пунктов, которые лежат ниже по Амуру, в числе которых и Хабаровск, не предвидится. Негативного влияния на реку сбросы не окажут, прогнозируемый прирост воды – 10-15 сантиметров.

- Никаких угроз в связи с открытием затворов нет. Сбросы на станции не окажут существенного влияния на сформировавшийся паводок, - прокомментировал Виталий Дарчия, заместитель начальника по антикризисному управлению ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отметим, что сейчас уровень Амура у Хабаровска составляет 377 сантиметров при опасном явлении 600 сантиметров. В первые три дня августа уровень воды в реке, согласно предварительному прогнозу, доберется до 480-550 сантиметров.

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