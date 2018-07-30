На Сахалине семнадцатилетний парень погиб, спасая тонущую девушку

30 Июль 09:19 2018-07-31T04:02:52+03:00

Его тело водолазы подняли со дна Охотского моря только на следующий день [фото]

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29 июля в районе озера Русское на берегу Теплого озера отдыхали компании жителей Сахалина. Люди радовались приходу запоздалого летнего тепла. Купаться в этом озере запрещено, но высокие температуры все же загнали молодых людей в воду. Трагедия не заставила себя долго ждать - спустя некоторое время в диспетчерскую службу поступил звонок, встревоженная девушка на том конце провода сообщила, что в озере тонет человек.

Пока спасатели добирались до места, на помощь тонущей девушке бросился молодой парень, который в это время тоже отдыхал на берегу. Герою удалось вытащить ее из воды, но сделал он это ценой собственной жизни. Парень захлебнулся и утонул.

Цена жизни: 17-летний житель Сахалина погиб, спасая тонущую девушкуФото: ГУ МЧС России по Сахалинской области

- Поисково-спасательный отряд не смог исследовать акваторию, потому что водолазного снаряжения с собой не было. Следом выдвинулись водолазы МЧС. Поисковые работы в этот день не привели ни к каким результатам. Тело парня удалось найти только сегодня, 30 июля, в 11:40 по местному времени, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Евгений Цой, ведущий специалист по связям с общественностью ГУ МЧС России по Сахалинской области. - Парня вытащили со дна недалеко от места происшествия.

Цена жизни: 17-летний житель Сахалина погиб, спасая тонущую девушкуФото: ГУ МЧС России по Сахалинской области

Сотрудники СУ СК России по Сахалинской области по данному факту проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Цена жизни: 17-летний житель Сахалина погиб, спасая тонущую девушкуФото: ГУ МЧС России по Сахалинской области

- Молодого парня звали Кубаныч Уулу Жандарбек. Он - гражданин Кыргизии, очень было обидно, что СМИ об этом вчера не говорили, - рассказал «Комсомолке» Владимир Трофимов, почетный консул Киргизской Республики в Сахалинской области и Камчатском крае. - Насколько мне известно, его родители пока не знают о героической гибели сына. Члены диаспоры сейчас собирают деньги на перевозку тела обратно в Киргизию. На это понадобится порядка 70-100 тысяч рублей. Если удастся собрать больше, остальные средства пойдут на организацию похорон.

На Сахалине семнадцатилетний парень погиб, спасая тонущую девушку. ФОТО: предоставлено членами киргизской диаспоры на Сахалине

Как сообщают члены киргизской диаспоры, молодой человек, спасший жизнь девушки, приехал на Сахалин погостить у друзей и уже в конце августа собирался обратно на родину

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