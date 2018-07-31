2018-08-01T02:47:54+03:00
Общество

На Камчатке 150-килограммовая бухгалтер, притворившаяся беременной, будет отстаивать свою честь в суде

Женщина надеялась, что все «рассосется» само, но громкое дело все же довели до суда
Мария ИГНАТЬЕВА
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На Камчатке 150-килограммовая бухгалтер, притворившаяся беременной, будет отстаивать свою честь в судеНа Камчатке 150-килограммовая бухгалтер, притворившаяся беременной, будет отстаивать свою честь в судеФото: Андрей ГРЕБНЕВ
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На Камчатке, в небольшом поселке Ключи, где население чуть больше 4,5 тысячи человек, 32-летняя местная жительница притворилась беременной. Правоохранители считают, что на такой шаг женщина пошла, чтобы получить декретные выплаты, но ее знакомые предполагают, что в деле замешаны комплексы пышнотелой дамы. Дело в том, что вес женщины на тот момент составлял 153 килограмма, что помогло ввести врачей в заблуждение. Роль сыграли и насмешки окружающих над ее формами, считают односельчане псевдобеременной камчадалки.

Началась эта история еще в июне прошлого года. Женщина пришла на прием в местную больницу и заявила, что у нее все признаки и симптомы беременности. После осмотра пациентки ей поставили предварительный диагноз «Беременность неясного срока» и отправили сдавать анализы и делать УЗИ.

- Обследование она не прошла, но в установленный срок, девятого августа того же года, явилась за больничным, осознавая, что не беременна. Во второй раз проводился визуальный и поверхностный осмотр, при этом пациентка набрала в весе, - сообщили в прокуратуре Камчатского края.

Сомнений в беременности пышнотелой дамы у медиков не было. Они выдали ей больничный лист и отправили домой. Сначала женщина хотела во всем признаться, но не успела - ей чуть ли не в коридоре вручили больничный лист. Его женщина «обналичила» в школе, в которой работала бухгалтером. Ей выплатили 263 тысячи рублей.

- Когда пришло время рожать, женщина не явилась в больницу. Врачи забеспокоились о «роженице» и обратились в прокуратуру за помощью. Мы провели проверку и выяснили, что женщина и не была беременна. Она в этом позже призналась. Также женщина говорила, что рассчитывала на то, что все само «рассосется». Не в плане «беременности», а в плане того, что деньги выплачивает не работодатель, а страховая компания. Она надеялась, что там никто и не узнает правду, - добавили в ведомстве.

Весь ущерб женщина обещала возместить, когда найдет работу. После того, как эта история прогремела на всю страну, ей пришлось уволиться из школы. Прокурор вменяет ей «Мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере». Кстати, на ее воспитании находится несовершеннолетняя дочь, что может быть учтено судом при вынесении приговора. Ребенка женщина воспитывает в одиночку. Максимум, что грозит лжебеременному бухгалтеру - лишение свободы на срок до шести лет или штраф в размере 500 тысяч рублей.

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