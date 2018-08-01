День ВДВ 2018 в Хабаровске: программа мероприятий

1 Авг. 08:52 2018-08-01T14:11:59+03:00

В этом году праздник отметят скромно

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В Хабаровске 2 августа отметят День ВДВ 2018. Праздник ежегодно справляют как бывшие, так и действующие военнослужащие, а также подрастающее поколение.

В этом году праздник порйдет довольно скромно, а причина тому - дожди. Как сообщили в ДОСААФ, аэродром еще не высох, поэтому традиционных авиашоу и прыжков парашютистов не будет. Тем не менее 2 августа организуют небольшую программу профессионального праздника «десантуры»:

10:00 - Шествие. Из Градо-Успенского собора Успения Божьей Матери вынесут икону пророка Ильи — покровителя воздушно-десантных войск, и пройдут с ней по центральным улицам города. Место сбора участников — Комсомольская площадь.

11:00 - Торжественный митинг возле монумента «Черный тюльпан». Собравшихся поздравят с 88-ой годовщиной со дня создания воздушно-десантных войск и напутствуют добрым словом. В завершении к монументу возложат цветы, почтив память погибших в Афганской войне.

В 18:00 в военно-патриотическом центре «Взлет» на улице Радищева, 8д пройдет встреча для детей и родителей «Другое ВДВ». В программе: показательные выступления юных десантников, песни о Воздушно-десантных войсках в исполнении парашютистов, общение с ветеранами, мастер-классы парашютистов. Для детей в центре предлагают посмотреть на самолет изнутри, повисеть на парашютных стропах, разобрать и собрать автомат и другие развлечения.

В течение дня по городским улицам будут ездить машины с флагами России и воздушно-десантных войск.