Две девочки по собственному желанию попали в секс-рабство в Хабаровске

СЕГОДНЯ 07:38 2018-08-03T07:38:30+03:00

В течение месяца они ублажали незнакомцев за деньги, пока одной из них не удалось сбежать

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РАБОТОЙ НЕ ИНТЕРЕСУЕТЕТСЬ?

В Хабаровске осудили сутенершу, которая заставила двух несовершеннолетних девочек работать проститутками. В интимный бизнес 27-летнюю женщину втянула подруга. Собственно, именно ей в 2017 году и пришла в голову идея такого заработка, а приятельница в тонкостях древнейшей профессии разбиралась - сама долгое время была проституткой. Глава маленького ОПГ должна была найти «кормилиц», а ее правая рука - контролировать процесс «купли-продажи» от начала и до конца.

- Организатор начала искать своих будущих «сотрудниц» в социальных сетях. Во ВКонтакте она наткнулась на ранее знакомую ей несовершеннолетнюю. Затем вышла и на вторую. Девочкам 16 и 17 лет. В сообщениях она сразу раскрыла все карты и предложила им поработать проститутками. Те, на удивление, согласились, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Ольга Трубникова, старший помощник прокурора Центрального района города Хабаровска. - Заманила она их уговорами и обещаниями выгодных условий заработка. Никаких недомолвок не было. Для этого девочкам нужно было переехать из родного Биробиджана в Хабаровск.

Вместо нового учебного года у девушек началась новая жизнь. 2 сентября одна из них пошла в техникум и не вернулась, пропала и ее подруга. Телефоны отключены. Будто в воду канули. Пока перепуганные родители трубили в полицию о пропаже дочерей, молодые особы на автобусе доехали до Хабаровска, где их уже встретили водители и отвезли в съемную квартиру. Там уже девочками занималась «старшая по группе». Она принимала заказы от клиентов и следила за тем, чтобы желанные красавицы поступали по нужным адресам. Тут и началось самое интересное. Видимо, не так девочки представляли себе сладкую жизнь ночных бабочек.

ВМЕСТО УЧЕБНИКОВ ВОЕННЫЕ ЧАСТИ

Сауны, гостиницы, военные части стали обычным маршрутом. Клиенты платили по 2500 рублей за час. До подруг доходила лишь малая часть от этой суммы. Шли дни. За ними недели. Девочки не выдержали и сказали «мамочке», что хотят разорвать «контракт».

В ответ посыпались угрозы: «Всем расскажем, что вы проститутки, а потом отведем к роте солдат!». Деваться было некуда. Работа продолжалась. Спасательным кругом стало разрешение на прогулку одной из секс-рабынь в конце сентября. За хорошее поведение ей позволили подышать воздухом. Девушка воспользовалась шансом и сбежала. Осталось неизвестным, где она нашла телефон, но в интернете жительница Биробиджана увидела ориентировку на свою подругу с номером телефона.

- Она позвонила, трубку взяли родители второй девочки. Им она и рассказала обо всем, сообщив адрес местонахождения их дочери. Через несколько часов в дальневосточную столицу приехали мама и отец. Они пошли в эту квартиру, но двери никто не открыл, - говорит Ольга Трубникова. - Тогда родители вернулись уже с сотрудниками полиции и освободили дочь.

В отношении «правой руки» сутенерши возбудили уголовное дело. 26 июля суд признал ее виновной, женщину отправили за решетку на два года и три месяца.

- Она переживала и просила, чтобы ее не отправляли в колонию, хотела условного наказания, тем не менее суд назначил ограничение свободы, - отметила старший помощник прокурора. - Свою вину она полностью признала, только говорила о том, что ее роль была не такой активной для такого жесткого приговора.

Уголовное дело в отношении женщины, организовавшей интимный бизнес только направлено в суд для рассмотрения по существу.