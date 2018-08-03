Пытали электрошокером, чтобы подписал протокол: Житель ЕАО обвинил полицейских в садизме

СЕГОДНЯ 05:52 2018-08-03T12:51:42+03:00

Изменить размер текста: A A

ВМЕСТО ШТРАФА ЭЛЕКТОШОКЕР

Инцидент произошел в конце июля. Житель Озерного ехал по селу на мопеде, ничего не предвещало беды, пока мужчину не остановили сотрудники местного отделения полиции. Сельчанину объяснили, что он нарушил правила дорожного движения и должен пройти в отделение для составления административного протокола.

В том, что случислось дальше, сейчас разбираются следователи. Но, по словам сельчанина, полицейские начали пытать его электрошокером.

- Согласно постановлению о возбуждении уголовного дела, у мужчины множественные ожоги тела: начиная от руки и спины, заканчивая нижними конечностями, - рассказала Жанна Крепкогорская, старший помощник прокурора ЕАО. - Потерпевший обратился с заявлением и в прокуратуру, и в полицию, и в следственный комитет. Примечательно, что со своего поселка он сам доехал до Биробиджана, чтобы отдать заявление в СК. Поход к расследованию будет однозначно всесторонним и объективным.

В областном следственном комитете ситуацию прокомментировали сухо: «проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего».

«Я ЕМУ ВЕРЮ НА ОДИН ПРОЦЕНТ ИЗ СТА»

Как говорят знакомые потерпевшего, мужчина не асоциальный, не запойный, не из криминальных слоев. Обычный сельский рабочий. А полицейские, по его словам, таким образом хотели добиться от него подписания протокола.

В областном управлении МВД сообщили, что если их вина будет доказана, сотрудники ответят по всей строгости закона. При этом, в местном отделении полиции, где и произошел инцидент, слабо верят в версию пострадавшего.

- Действительно, такое обращение было, но пока говорить рано, потому что проводится проверка. Лично я словам этого мужчины верю только на один процент из ста, потому что сильно сомневаюсь, - говорит «КП»-Хабаровск» Владимир Денисенко, начальник МОМВД России «Ленинский». - Не было ни причин, ни мотива для того, чтобы сотрудники ведомства обжигали мужчину электрошокером. Да и коллеги рассказывали о том, что он вел себя неадекватно, сбегал при задержании. Проверка покажет.

Отметим, что минимальное наказание за превышение должностных полномочий да еще и с применением спецсредств и угрозами насилия - 3 года лишения свободы, максимальная санкция - 10 лет за решеткой.