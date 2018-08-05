Летопись зашиты восточных рубежей России показали хабаровчанам на столетии ВВО

5 Авг. 11:00 2018-08-05T12:06:16+03:00

В честь своего юбилея Восточный военный округ устроил для жителей краевой столицы двухчасовое шоу

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Самый большой военный округ в России - Восточный - отметил вековой юбилей. На стадионе имени Ленина для хабаровчан устроили масштабное представление с песнями, танцами, показательными выступлениями десантников и роты почетного караула.

История округа берет начало со времен Гражданской войны, датой образования считается 1918 год. Изначально он назывался Краснознаменный Дальневосточный военный округ, а Восточным стал в 2010 году в ходе реформы.

Летопись зашиты восточных рубежей России показали хабаровчанам на столетии ВВОФото: Александра ШОПЕНКО

- История создания округа напрямую связана с историей развития региона. ВВО сегодня простирается от Камчатки до Сибири и стоит на страже восточных рубежей страны. Столетие округа - не только праздник военных, но и тех, кто живет на дальневосточной земле, - поделился генерал армии Михаил Моисеев, экс-командующий Дальневосточного военного округа.

Летопись зашиты восточных рубежей России показали хабаровчанам на столетии ВВОФото: Александра ШОПЕНКО

На протяжении ста лет бойцы ВВО доблестно защищают восток страны. Военнослужащие отстаивали интересы государства в событиях у озера Хасан и реки Хайкин-Гол, в годы Великой Отечественной войны и во время пограничного конфликта на острове Даманском. Об этом зрителям рассказали в театрализованном представлении «100 лет на страже восточных рубежей России». Публике показали времена создания округа, отбытие бойцов на фронт в 1941 году и капитуляцию милитаристской Японии в 1945-м.

Летопись зашиты восточных рубежей России показали хабаровчанам на столетии ВВОФото: Александра ШОПЕНКО

Летопись зашиты восточных рубежей России показали хабаровчанам на столетии ВВОФото: Александра ШОПЕНКО

Летопись зашиты восточных рубежей России показали хабаровчанам на столетии ВВОФото: Александра ШОПЕНКО

Летопись зашиты восточных рубежей России показали хабаровчанам на столетии ВВОФото: Александра ШОПЕНКО

Следующей частью праздничного концерта стали показательные выступления военнослужащих. Бойцы воздушно-десантных войск устроили шоу со стрельбой, схватками с применением огнестрельного и холодного оружия. В завершении выступления крылатая пехота «собралась» в башню и под оглушительные выстрелы из автоматов покинула сцену.

Летопись зашиты восточных рубежей России показали хабаровчанам на столетии ВВОФото: Александра ШОПЕНКО

Летопись зашиты восточных рубежей России показали хабаровчанам на столетии ВВОФото: Александра ШОПЕНКО

Летопись зашиты восточных рубежей России показали хабаровчанам на столетии ВВОФото: Александра ШОПЕНКО

На смену вэдэвэшникам прибежали дети, которые насобирали полные карманы гильз. К слову, облюбовали ребятишки и военную технику. Особенной популярностью пользовался американский танк-участник Великой Отечественной войны «Шерман», который почти 70 лет пролежал на дне Баренцева моря.

Летопись зашиты восточных рубежей России показали хабаровчанам на столетии ВВОФото: Александра ШОПЕНКО

- «Шермана» реконструировали три месяца силами личного состава базы резерва танков. С запчастями проблем не возникло благодаря отечественным заводам. Подвижность и артиллерийская часть машины полностью восстановлены. Танк зачислен в состав округа как образец вооружения. «Шерман» будет участвовать в параде и других знаменательных событиях, - рассказал генерал Олег Лучанский, начальник управления техническим обеспечением Восточного военного округа.

Следом шефство над зрителями взял оркестр Восточного военного округа, исполнив классические марши. Под аккомпанемент музыкантов выступила рота почетного караула, продемонстрировав плоды долгих и упорных тренировок - бойцы вращали и подкидывали тяжелые автоматы, словно это были пушинки.

Летопись зашиты восточных рубежей России показали хабаровчанам на столетии ВВОФото: Александра ШОПЕНКО

Летопись зашиты восточных рубежей России показали хабаровчанам на столетии ВВОФото: Александра ШОПЕНКО

Завершилось представление пролетом боевой авиации. Над набережной пронеслись многоцелевые истребители поколения 4++ Су-35, истребители-бомбардировщики Су-34, ударные вертолеты Ка-52, транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ.