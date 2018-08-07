СЕГОДНЯ 05:34 2018-08-07T07:53:53+03:00

В Хабаровске пациентка скончалась после пластической операции на груди Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Изменить размер текста: A A

В дальневосточной столице в конце июля скончалась 37-летняя женщина, которая решилась на маммопластику. Говоря простым языком, ей стали пластическую операцию на грудь. Саму операцию пациентка перенесла, а вот послеоперационный период нет. Ее перевели в реанимационное отделение Дорожной клинической больницы, где женщина скончалась спустя три дня.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей». Из больницы, где скончалась пациентка, уже изъяли необходимую документацию. Однако оперировали погибшую хирурги другого медицинского учреждения.

- Операция проводилась в Дорожной больнице и не нашим, а приходящим хирургом. Нашим штатным сотрудником он не является, - коротко ответили в медицинском центре «Региомед».

Известно, что это учреждение арендует помещение для операций в Дорожной клинической больнице. Возможно, именно поэтому женщину перевели в реанимационное отделение этой больницы.