Хабаровский фестиваль мороженного поднимет интерес к лакомству местного производства

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-07T13:15:10+03:00

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В Хабаровске вовсю идет подготовка к фестивалю «Мороженск», который пройдет 25-26 августа на стадионе имени Ленина. Мероприятие преследует не только развлекательные, но и просветительские цели.

СЛАДКАЯ ПРОПОРЦИЯ

В прошлом году жители Хабаровского края съели всего 1,6 тонны мороженого (на 25 процентов меньше, чем в 2016-м). Такой расклад встревожил краевых властей. Еще одним звоночком стал тот факт, что местные больше отдают предпочтение лакомству, привезенному из других регионов. Хотя до недавнего времени сладкая пропорция была иной - в пользу Хабаровского края.

- Сейчас среднестатистический житель края съедает в год 3,3 килограмма мороженого. Из них 52 процента - производители лакомства из других регионов ДФО и Москвы, а 48 - местное. Мы это связываем с неправильными маркетинговыми ходами. Перед нами стоит задача увеличить объемы производства мороженого за счет повышения объема потребления, - рассказал Николай Крецу, министр торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края.

Своих производителей в крае четыре - комсомольский «ДАКГОМЗ» и хабаровские ИП Амирханов (компания «Зайца»), «Камелия» и «Промкомплекс «Амур». Вкупе они поставляют на региональный рынок 140 наименований мороженого: как классического (пломбир, шоколадное, сливочное), так и для гурманов (с перцем, беконом, морепродуктами и тому подобное). Только «Промкомплекс «Амур» радует жителей региона 22 видами лакомства, любимого многими с детства.

Хабаровский фестиваль мороженного поднимет интерес к лакомству местного производстваФото: Александра ШОПЕНКО

К слову, предприятие вышло на рекорд. В 2017 году «Промкомплекс «Амур» изготовил и продал 19,2 тонны мороженого, тогда как за восемь месяцев 2018-го эта цифра достигла 21,3 тонны. Таким образом объем производства лакомства увеличился почти на 265 процентов.

- Цельное молоко проходит несколько этапов фильтрации перед тем, как попасть в мороженое. Вода также проходит исследования как у нас, так и у поставщика. На выходе получается качественное мороженное. Особенным спросом пользуется лакомство со вкусами банан в шоколаде, груша и карамель, а также мохито, - поделился Максим Протасов, начальник молочного цеха.

Хабаровский фестиваль мороженного поднимет интерес к лакомству местного производстваФото: Александра ШОПЕНКО

ВКУСНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ

Все 140 видов лакомства будут представлены хабаровчанам в сладком городе «Мороженск», который появится на стадионе имени Ленина через 2,5 недели. Кстати, туристам нового населенного пункта раздадут порядка 16 тысяч порций холодной сладости. Шесть тысяч из них вручит волшебник, который как поется в детской песне: «прилетит в голубом вертолете».

- Мы затеяли фестиваль мороженого для того, чтобы жители Хабаровского края и его столицы увидели и попробовали наше мороженное. Люди увидят местные предприятия и качество их продукции, а потом будут покупать лакомство в торговых сетях, - считает Николай Крецу.

Хабаровский фестиваль мороженного поднимет интерес к лакомству местного производстваФото: Александра ШОПЕНКО

Зона, где можно будет купить мороженое, на фестивале появится возле УКСК. Кроме этого в «Мороженске» откроются школьный базар, творческий маркет, игровая зона, шатер волшебства и магии, а также сахарный домик. Отдохнуть гости города смогут в ресторанном дворике, на пикник-бульваре или же у пенной речки. Интересные активности будут проходить в «Квартале добрых дел», «Районе художников», «Театральном районе, «Районе храбрецов» и на двух сценах - главной и открытой.

Фото: министерство торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности

Фестиваль мороженного пройдет в Хабаровске 25-26 августа. В первый день жители и гости города установят рекорд России по количеству выпитого бодрящего напитка Кусун.