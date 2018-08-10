«Вызывай ОМОН!»: Дебошир, снятый с рейса в Хабаровске, устроил погром в отделении полиции

СЕГОДНЯ 03:21 2018-08-10T03:39:57+03:00

«Вызывай ОМОН!»: Авиадебошир, снятый с рейса в Хабаровске, с воем сломал скамейку в полиции. ФОТО: скриншот с оперативного видео УТ МВД России по ДФО.

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34-летний хабаровчанин вечером 8 августа собирался лететь в Красноярск. Видимо, на борту самолета мужчине было очень скучно, еще до взлете он начал приставать к пассажирам и бортпроводникам. Последние попытались успокоить агрессивного мужчину, напоминая, что за такое поведение его попросту снимут с рейса. В ответ хабаровчанин разозлился еще сильнее и пошел ломиться в кабину пилотов. Чего именно он добивался - до сих пор загадка. Пришлось вызывать наряд полиции. Сотрудники ведомства снялина камеру разговор мужчины, который жаловался правоохранителям на бортпроводников.

- Ты там что, свидетелей собралась собирать, ты, гражданка? Она вас предаст! Я вижу по ней, это крыса. Не через день, так через десять - она вас подведет, это жаба. Чего ты лыбишься? Да дайте я расскажу! Не кричите! Я правду хочу сказать.

Поведение мужчины оставляло желать лучшего, поэтому полицейские приняли решение снять его с самолета.

- Мужчину доставили в дежурную часть полиции. Сломав скамейку в комнате для задержанных, гражданин начал оскорблять сотрудников полиции. В настоящее время он привлечен к административной ответственности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статья 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство», - добавила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

От медицинского освидетельствования хабаровчанин отказался, поэтому неизвестно, принимал ли он наркотики или алкоголь. Более того, концерт по заявкам продолжидся и в отделении полиции. Сидя за решеткой, мужчина сперва простоя выл, как собака. Затем, сломав скамейку, стучал древесиной по решетке.

- Что ты снимаешь! Тебя за это посадят. За что меня в клетку? Вызывай ОМОН! Сейчас я вам устрою, - обращается мужчина к сотруднику полиции.

Пока рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, у дебошира есть еще неделя посидеть и подумать о своем поведении.