«Их зомбировали через социальные сети»: Двое подростков из ЕАО покончили с собой

СЕГОДНЯ 03:55 2018-08-10T03:56:23+03:00

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БОЛЬШАЯ ТРАГЕДИЯ МАЛЕНЬКОГО ПОСЕЛКА

Небольшое село в Еврейской автономии потрясли сразу две трагедии. Меньше чем за полмесяца здесь погибли двое детей-подростков. В конце июля при загадочных обстоятельствах пропала 15-летняя Вероника (имена всех героев изменены - ред.). Девочку искали всем селом. И нашли мертвой. Для поселка с населением не больше двух тысяч человек, где все друг другу если не родственники, то уж точно знакомые, эта трагедия стала большим ударом. И не последним. Третьего августа исчез одноклассник погибшей - 16-летний Игорь. Развернулись масштабные поиски: сельчане, полицейские, волонтеры, сотрудники Росгвардии и МЧС - в общей сложности более ста человек искали подростка. Увы, и эти поиски закончились печальной новостью - шестого августа тело мальчика нашли на заброшенной нефтебазе.

Оба подростка покончили с собой, причем сделали это одним и тем же способом. Это дало основание для возбуждения дела по статье «Доведение до самоубийства».

ВМЕСТО ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ ЧЕРЕДА ПОХОРОН

Жители села уверены, что эти смерти произошли не случайно. По их словам, подростки были словно зомбированы, и виноваты в этом социальные сети - «Синий кит» или игра Momo, суть которых примерно одинакова: через мессенджеры или социальные сети кураторы смертельной игры присылают фото и видео со сценами насилия и заданиями, связанными с риском для жизни. Финал игры - самоубийство.

В качестве аватарки люди, завлекающие пользователей в Momo, используют жуткий снимок - фото скульптуры, созданной компанией Link Factory.Фото: Виктория МИНАЕВА

- В нашем селе практически нечем заинтересовать ребенка - все они сейчас сидят дома в интернете. Вот дети, которые умерли, были под страшным воздействием, как зомбированные ходили - им явно промыли мозги. Следователям я сразу сказала, что это игра, в которую школьников втянули в социальных сетях. Думаю, что странное поведение детей должны были заметить учителя, слухи появились неспроста - Вероника в последнее время вообще не выходила из дома, все время сидела в квартире. Перестала участвовать в каких-либо мероприятиях. Когда я ее увидела, сразу сказала - с ней что-то не так, девочка вся в себе, очень замкнутая, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Екатерина Казьмина, жительница села.

Следователи пока не раскрывают деталей. Официального подтверждения появления Демона Momo или «Синего кита» в жизни подростков нет, но такая версия рассматривается. Сейчас телефоны погибших детей изучают эксперты.

ЗОМБИРОВАННЫЕ ПОДРОСТКИ

Жительница села рассказала, что раньше в селе жила подруга Вероники, она переехала в Хабаровск, но продолжала общаться с сельскими друзьями. И она тоже внезапно стала замкнутой, заторможенной и странной.

- Они были очень подвержены воздействию со стороны. Вероника перед смертью написала этой подруге прощальное письмо. Говорят, что ее уже поймали и подозревают, что именно она уводила наших детей на тот свет, - говорит Екатерина. - Вероника писала: «Спасибо, что ты помогла мне в этой жизни. Если бы я только могла также, как и ты.. » Вовремя нашли третьего мальчика, тоже их одноклассника, который хотел покончить с собой. У него сейчас в подсознании одно: «Они это сделали, значит, и я должен».

«КП» связалась с классным руководителем погибших, которая понятия не имеет, как какая-то игра могла отправить детей на тот свет.

- Вероника участвовала в конкурсе на 100 пятерок, получала каждую четверть премии, училась очень хорошо. Всего несколько четверок у нее было. Игорь тоже неплохо учился. В классе были дружными, общались с друг другом, как и с остальными. Всегда были чистыми, опрятными. Не было никаких тревожных звонков, - говорит Галина Филатова, классный руководитель. - Да, дети на переменах сидели с телефонами, играли, но там были игры-занятия на пианино и другие, но не то, о чем говорят все в округе. Никто и понятия не имел, как такое могло произойти.

СХОЖАЯ ЖИЗНЬ - СХОЖАЯ СМЕРТЬ

Мамы и папы Игоря и Вероники были лишены родительских прав. Над обоими подростками была оформлена опека, девочку воспитывали бабушка с дедушкой, а мальчика приемная семья. По словам местных жителей, опекунство - частое явление в селе. Видимо, поэтому для них все дети - свои. Трагедия обеспокоила и представителей областной власти. Накануне в правительстве прошло расширенное оперативное совещание.

- Пока следствие еще не разобралось в причинах трагических случаев, делать выводы о причинах преждевременно, тем не менее, если эти случаи произошли, значит, где-то субъекты профилактики не доработали. Подобное может коснуться каждой семьи, и наша с вами задача - не допустить этого, поэтому необходимо разработать дополнительные меры и проводить системную профилактическую работу, - сказал Александр Левинталь, губернатор Еврейской автономной области.

С начала лета в регионе работает горячая линия уполномоченного по правам ребенка. Если вы попали в сложную ситуацию, позвоните по номеру: 8 (4262) 22-05-84.

КАК УБЕРЕЧЬ РЕБЕНКА?

Елена Мальгрэм, психолог:

- Увлеченность детей интернет-играми обусловлена отсутствием другой деятельности в небольших населенных пунктах. В подростковый период нужно очень тщательно следить за несовершеннолетними - кто, как не родители, должны первыми услышать тревожные звонки. Если ваш ребенок стал замкнутым, необщительным, у него появились резкие перемены настроения, он перестал проводить время вне дома, а вместо этого сидит в интернете - стоит предпринять меры. Сперва поговорить и узнать, все ли с ним в порядке. Если это не приводит к каким-то результатам, зайдите к нему на страницу и посмотрите, чем интересуется ваш ребенок. Если ситуация экстренная, можете даже зайти в личную переписку. Когда речь идет о жизни ваших детей, нет никаких границ. Вы должны знать, чем интересуются ваши дети. Иначе единственный шанс предотвратить трагедию может ускользнуть прямо из ваших рук.

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