Изнасилование, голод и наркопритон: Что скрывается за стенами хабаровского интерната для инвалидов?

СЕГОДНЯ 05:08 2018-08-10T05:57:39+03:00

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Вместо предисловия

В редакцию «КП»-Хабаровск» пришло отчаянное письмо. Алена Мухина (имена всех героев изменены - ред.) буквально молила журналистов разобраться в истории, от которой по коже бежали мурашки. Женщина рассказала, что работала психологом в КГБУ «Хабаровский дом-интернат для престарелых и инвалидов №1» и была свидетелем страшных вещей, на которые все - руководство, министерство соцзащиты и следственный комитет упорно закрывают глаза. Речь шла едва ли не о заговоре в госструктурах, который покрывал пытки, насилие и издевательства над инвалидами. Разберемся со всем по порядку.

ПОХЛЕЩЕ ФИЛЬМА УЖАСОВ...

Экс-сотрудница интерната при личной встрече с корреспондентом «КП» в красках описала все кошмары, творящиеся за закрытыми дверями. Начала с темного карцера, где непослушных инвалидов запирают и морят голодом. Потом была история про 30-летнюю недееспособную женщину по имени Настя, которую на новогодних праздниках изнасиловали какие-то неизвестные парни. Виновато в этом руководство - не долгядело за проходной системой. Дальше - хуже. В интернате продают алкоголь, наркотики, таблетки отпускают не по назначению, а для увеселения, жильцы ходят пьяными... А главное - всем плевать. Заявления Алены следственный комитет не принимает, дело об изнасиловании возбуждать не хочет, чиновники не слышат, руководство интерната - тем более. Свое увольнение психолог связывает именно со своей активной гражданской позицией, мол, задавала слишком неудобные вопросы.

...И БРАЗИЛЬСКОГО СЕРИАЛА

После увольнения Алена решила спасти хотя бы одного жильца «порочного» интерната - Ивана, инвалида с легкой умственной отсталостью (имя изменено - ред.). Сама оформить опеку не смогла, попросила мужа. И вот с февраля этого года они живут вместе: Алена, муж и Ваня. То, что мы услышали дальше, уже напоминало мыльную оперу.

Алена уверяет, что Иван ее двоюродный брат. В министерстве соцзащиты говорят - это невозможно.Фото: Элина ОГАНЕСЯН

- Мы провели генетическую экспертизу и выяснили, что Иван - мой двоюродный брат. Для меня это было шоком. Его мама - моя тетя. К сожалению, это асоциальная личность, она пьет, - рассказывает Алена Мухина, - Тетю как раз лишили родительских прав за такое поведение. Ваня тогда еще в садик ходил. Связь с ней не поддерживаю. Никогда она не ухаживала за Ваней и не интересовалась его жизнью. Если бы я знала, что у меня есть брат, я бы его забрала еще раньше.

Этим известием Алена так прониклась, что даже взяла себе фамилию своего вновь обретенного родственника, а следом поменяла имя и отчество, став фактически другим человеком.

Об «ужасах интерната №1» вы уже могли прочесть в материалах наших коллег, Алена обращалась во многие хабаровские СМИ. Так что это за место? И почему, раз уж там творится такой кошмар, в Хабаровске не нашлось ни единого ведомства, которое бы защитило несчастных людей?

БЕЗ ПРИГЛАШЕНИЯ

Мы не стали ни звонить, ни писать официальных запросов, просто приехали посреди рабочей недели в злополучный интернат. На входе встречает охранник, просит документы. Показываю и озираюсь по сторонам: цветы, трава зеленеет, новые скамейки, чисто и опрятно, не очень похоже на притон. Меня встречает руководство интерната.

За целый день в интернате мы не встретили ни одного человека, который хоть косвенно подтвердил бы ужасные истории уволенной сотрудницы.

- По поводу Мухиной пришли? Неудивительно, - вздыхает Дмитрий Гужавин, заместитель директора интерната по общим вопросам.

Оказалось, что после разоблачительных писем Алены здесь почти ежедневно гостят то полицейские, то следователи, то прокуроры. Все с проверками. Женщина и инвалиды написали почти 90 жалоб не только на интернат, но и на региональное министерство социальной защиты всем ведомствам, каким только могли.

Пачка жалоб от Алены на интернат и министерство социальной защиты.

Идем в знаменитый карцер. Заморенных голодом инвалидов там нет, окна без решеток, кровати с чистым бельем, санузел - ничего необычного, напоминает комнаты в санатории. Сюда, как объяснили сотрудники, селят вновь прибывших, которым перед заселением нужно пройти медобследование. Идем дальше. По коридорам гуляют жильцы, все приветливые, здороваются, искренне рады видеть и директора, и его заместителя.

А это тот самый карцер, в котором, якобы, истязали инвалидов.

- Мы так удивились, когда узнали, что Алена полностью изменила свою фамилию, имя и отчество. Это при живых родственниках и муже. У нее еще и есть дочь (в личной беседе она почему-то отрицала, что у нее есть дети - ред.). Ей уже 16 лет, она живет с бабушкой и дедушкой. Особенно были шокированы, когда она пошла оформлять опекунство над Иваном, - говорит Виктор Казаков, директор дома для престарелых и инвалидов. - В министерстве ей отказали, потому что знали об инцидентах в интернате с ее участием. Тогда пошел ее муж, после этого им разрешили забрать Ивана домой.

ЗАГАДОЧНАЯ СМЕРТЬ

А инцидентов, которыми психолог запомнилась в интернате, по словам руководства, хватает. Виталий Соснин, постоялец с диагнозом «умственная отсталость», часто ходил к ней на приемы, занимался чтением и письмом. Ничего не предвещало беды, пока в один прекрасный день он не пришел к директору с заявлением: «Влюбился, женюсь!».

- Я ему ответил, пусть приводит невесту, познакомимся. Если хорошая женщина, проблем нет - оформим опекунство. А он мне говорит: «Знакомиться не надо, она здесь работает» - рассказывает директор. - Виталя влюбился в Алену. Ходил всюду за ней, как привязанный, ухаживал. Из-за этого ругался с другими жильцами, которые ревновали психолога. Я вызвал ее к себе и предупредил, что с таким отношением к работе, я ее уволю. Она стала оправдываться, попросила на первый раз объявить ей выговор и отпустить в отпуск. Обещала все исправить.

Во время этого отпуска Виталий через министерство соцзащиты добился перевода в другой интернат с такими же условиями содержания. Объяснил это тем, что в том районе живет любимая женщина.

- Через неделю я позвонил туда узнать, как ему живется, а мне отвечают, что он ведет себя очень нервно, психует, не находит себе места. Виталий и Алена продолжали общение. Она даже приходила к нему под видом сестры, - продолжает Виктор Казаков. - Кончилось все тем, что он оттуда сбежал. Когда она пришла после двухмесячного больничного выяснилось, Виталий погиб. Я вызвал Алену к себе на разговор. Чтобы она объяснила, как все произошло на самом деле, она ведь последняя, кто видел его в живых.

Психолог рассказала, что Виталий сбежал из интерната и пришел к ней домой. Алена решила вернуть его обратно. По дороге он выбежал из автобуса. Она за ним. Так они дошли до городской набережной. По рассказу Алены, Виталий залез в воду, чтобы искупаться и утонул. Странность в том, что мужчина не умел плавать и до жути боялся воды. Его смерть осталась «несчастным случаем».

ЛЮБОВНЫЕ ИНТРИГИ

Не успели страсти остыть, как спустя несколько месяцев ситуация повторяется. Подходит к директору его заместитель и говорит, что еще один мальчик намерен жениться на психологе. На этот раз в женихах оказался Иван, тот самый, которой сейчас живет с Аленой и ее мужем.

- Я его пригласил к себе, спросил: «Ваня, ты вообще понимаешь, что ты делаешь? У нее есть муж». Он мне говорит: «Нет, это ее брат». Один в один как с Сосниным, - отмечает Виктор Казаков. - Я спрашивал Алену, почему она в кабинете закрывается с пациентами, она говорила, что у нее психологический тренинг, и им никто не должен мешать.

Что это были за «тренинги» рассказали сами жильцы интерната.

- Я как-то зашла в кабинет к ней, смотрю: сидит Виталий полураздетый, без рубашки. Алена рядом с ним. Увидев меня, она соскочила и пересела. Когда я зашла, она юбку спускала. Психолог мне тогда сказала, чтобы я ничего не говорила никому. Да мне и не до этого было. К ней всегда ходили одни и те же мальчики, - рассказывает Татьяна Иванова, жилец интерната. - Они дрались из-за нее. Когда Виталя утонул, мне позвонила Алена и сказала: «Погиб мой любимый человек». Сначала подумала на мужа, а выяснилось, что речь не про него.

Инвалид по зрению Елена Седугина утверждает, что психолог непрозрачно намекала ей на интим, делая непристойные предложения. Ее рассказ подхватывает еще один постоялец интерната.

- Она мне сразу показалась подозрительной, - говорит Владислав Феоктистов. - Она заставляла меня писать докладную на руководство, я отказался. Как-то Алена зашла ко мне в комнату, закрыла дверь и приставала ко мне: целовала, обнимала, трогала за интимные места. А Ваня тоже - тот еще фрукт. У него язва, боли были жуткие, ему прописывали таблетки, от которых он отказывался. С ним вместе она и писала жалобы. Вместе с Виталей Сосниным влюбились в нее по уши. Иван вообще сносил двери, когда она с кем-то запиралась в кабинете. Кричал: «Проститутка!».

В сухом остатке - один ухажер мертв, а другой ни за что не станет говорить ничего плохого про любимую, чтобы жить в ее квартире и чувствовать себя полноценным членом семьи.

ЛЕГЕНДЫ ОБ ИЗНАСИЛОВАНИИ, БРАТЕ И ДИПЛОМАХ

Еще одну жуткую историю про изнасилование недееспособной женщины в новогодние праздники проверяем в следственном комитете. Оказалось, что столь желанное психологом уголовное дело возбуждать просто не из-за чего, ведь Анастасия - девственница. Кстати, еще в 90-х эта женщина была в центре схожего скандала, заявив, что ее изнасиловал знакомый матери. Тогда следствие доказало невиновность мужчины на том же основании - у «пострадавшей» никогда не было сексуальных контактов.

Буквально все истории бывшего психолога интерната опровергаются проверками полиции, прокуратуры и следователей СК.

В краевом министерстве социальной защиты уверенно заявляют, что и родство с Иваном - не более чем очередная выдумка. Алена Никитина, сотрудник ведомства, сказала что ни о каких кровных узах не может быть и речи. У инвалида есть десять сестер, которые пока не могут оформить над ним опекунство. Однако психолог уже месяц уверяет, что со дня на день придут положительные результаты экспертизы из Кургана.

ОБИДЕЛИ - ПОХОРОНИЛИ

После увольнения психолога на You Tube появился канал с жуткими видеороликами. На одном из них появляется крупным планом фотография директора, играет похоронная музыка. Следующий кадр - кладбище, на котором захоронены люди с такими же инициалами, что и руководство учреждения. Герои ролика опешили, увидев собственные похороны и теперь уже всерьез боятся действий психолога.

Пока региональный следком распутывает этот клубок и проводит расследование, обе стороны конфликта готовятся подавать в суд друг на друга. Чем закончится эта история, покажет время.

«КП» продолжит следить за развитием событий.