Как паводок повлиял на рыбу в Амуре

СЕГОДНЯ 07:50 2018-08-14T08:01:28+03:00

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Паводок постепенно уходит восвояси и отступает от Хабаровского края. «Большая вода» не нанесла особенного урона людям, но вот как она повлияла на рыбу в Амуре - вопрос. За ответом мы обратились к специалистам, и он был однозначным: паводки оказывают благоприятное влияние на численность рыб. Особенно в период нереста. Это относится как к молоди, так и к взрослым особям.

Суть в том, что «большая вода» топит пойму рек, за счет чего увеличивается кормовая база и размеры нерестилищ. Плюс появляются новые места, где рыба укрывается от хищников. Многолетние исследования показывают, что благодаря паводку весной и осенью уловы пресноводных биоресурсов увеличиваются.

Но самый главный вопрос - годна ли рыба в период паводка в пищу? В краевом минприроды заверили: проводимые исследования по химическим показателям до и после подъема уровня воды отклонений от нормы не выявили. Рыбу из Амура есть можно. С оговоркой.

НЕОПРАВДАННЫЕ РИСКИ

За качество рыбы «с рук» отвечать не может никто. От поедания такого продукта специалисты рекомендуют воздержаться. А соблазн велик - рыбу продают дешево.

- Покупая рыбу в неустановленных местах, граждане подвергают себя и своих близких неоправданному риску, - сообщают специалисты регионального Роспотребнадзора. - Обычно в таких точках рыбу продают из багажников машин или с ящиков, которые стоят на земле. К тому же торгуют люди, не прошедшие медкомиссию. У рыбы нет документов о ее происхождении, подтверждении качества и безопасности. Такая продукция потенциально опасна возможностью пищевых отравлений и инфекционных заболеваний.

БЕЗОПАСНАЯ КУЛИНАРИЯ

Чтобы практически полностью исключить опасность загрязнения рыбы достаточно придерживаться простых правил. Специалисты советуют варить рыбу небольшими порционными кусками 15 – 20 минут после закипания воды. Жарить рыбу рекомендовано кусочками до 100 грамм также - 15-20 минут. Печь пироги лучше 45-60 минут.

От самостоятельного копчения и вяления рыбы стоит отказаться - велика опасность заболевания ботулизмом.