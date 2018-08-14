2018-08-14T08:01:28+03:00
Общество

Как паводок повлиял на рыбу в Амуре

Ответы дают ученые и краевое министерство природных ресурсов
Алина РАССКАЗОВА
Поделиться:
Паводок и рыба: Как «большая вода» повлияла на биоресурсы в АмуреПаводок и рыба: Как «большая вода» повлияла на биоресурсы в АмуреФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

Паводок постепенно уходит восвояси и отступает от Хабаровского края. «Большая вода» не нанесла особенного урона людям, но вот как она повлияла на рыбу в Амуре - вопрос. За ответом мы обратились к специалистам, и он был однозначным: паводки оказывают благоприятное влияние на численность рыб. Особенно в период нереста. Это относится как к молоди, так и к взрослым особям.

Суть в том, что «большая вода» топит пойму рек, за счет чего увеличивается кормовая база и размеры нерестилищ. Плюс появляются новые места, где рыба укрывается от хищников. Многолетние исследования показывают, что благодаря паводку весной и осенью уловы пресноводных биоресурсов увеличиваются.

Но самый главный вопрос - годна ли рыба в период паводка в пищу? В краевом минприроды заверили: проводимые исследования по химическим показателям до и после подъема уровня воды отклонений от нормы не выявили. Рыбу из Амура есть можно. С оговоркой.

НЕОПРАВДАННЫЕ РИСКИ

За качество рыбы «с рук» отвечать не может никто. От поедания такого продукта специалисты рекомендуют воздержаться. А соблазн велик - рыбу продают дешево.

- Покупая рыбу в неустановленных местах, граждане подвергают себя и своих близких неоправданному риску, - сообщают специалисты регионального Роспотребнадзора. - Обычно в таких точках рыбу продают из багажников машин или с ящиков, которые стоят на земле. К тому же торгуют люди, не прошедшие медкомиссию. У рыбы нет документов о ее происхождении, подтверждении качества и безопасности. Такая продукция потенциально опасна возможностью пищевых отравлений и инфекционных заболеваний.

БЕЗОПАСНАЯ КУЛИНАРИЯ

Чтобы практически полностью исключить опасность загрязнения рыбы достаточно придерживаться простых правил. Специалисты советуют варить рыбу небольшими порционными кусками 15 – 20 минут после закипания воды. Жарить рыбу рекомендовано кусочками до 100 грамм также - 15-20 минут. Печь пироги лучше 45-60 минут.

От самостоятельного копчения и вяления рыбы стоит отказаться - велика опасность заболевания ботулизмом.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Экспедиция «КП» по Волге: Пирамиды позора и стерлядь с божьей помощью
Журналисты «Комсомолки» Владимир Ворсобин, Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов, отправившись на надувной лодке по великой русской реке, добрались до Самары, зарубили на Грушинский фестиваль и … тут их пути разошлись [фото, видео]
Новости 24
В Хабаровском крае будут разводить угрей
Для жителей Хабаровского края сократился лимит по кредитным картам
Молодые мамы на Сахалине получили маткапитал за первенца
Житель Комсомольска украл ноутбук из магазина цифровой техники
В Хабаровск из Германии возвращаются победители чемпионата по танцам
В Хабаровске пьяный мотоциклист едва не погиб в сольной аварии за день до своего юбилея
«СКА-Нефтянику» в Хабаровске предстоит повторить успех прошлого сезона
Экспедиция «Планеты Тайга» вернулась со съемок в Хабаровском крае
В Хабаровском крае решают проблемы доставки газа в 50-литровых баллонах
На Камчатке за выбитые зубы подростка заплатит бабушка любителя помахать кулаками
В доме на улице Герцена в Хабаровске сегодня не будет горячей воды
Уровень Амура у Хабаровска на сегодня, 14 августа 2018 года
Спортсмен из Хабаровска вошел в топ-5 сильнейших бильярдистов мира
В Хабаровском крае автолюбитель пытался откупиться от полицейских
В Хабаровске осудили врача, по вине которой скончалась пациентка
Погода в Хабаровске на 14 августа 2018: днем +25, без осадков
Студенты из Хабаровского края победили в национальном чемпионате WorldSkills Russia
В Хабаровске перекроют переулок трубный
По пути в магазин подвыпивший биробиджанец украл козла
Студент в Хабаровске хотел заработать на ворованном аккумуляторе
Долги «Дальспецстроя» перед работниками обсудили в Хабаровском крае
В Хабаровском крае закончилась экспедиция «Планеты Тайга» на озеро Большой Сулук
Юные тхэквондисты вернулись в Хабаровский край с международного турнира в Шеньяне
Жители Южно-Сахалинска пытались побороть льва, но не смогли
На Камчатке иностранец-рабочий задавил напарника погрузчиком
В Хабаровском крае спасатели вывели из леса заблудившихся грибников
До Хабаровска дойдет «Хоровод Мира»
На Камчатке отец убил обидчика своей дочери, ударив его ножом в грудь