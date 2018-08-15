СЕГОДНЯ 05:09 2018-08-15T05:38:23+03:00

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Если вы сидите дома и, смотря фильмы думаете: «Вот я бы сыграл лучше этих бездарных актеров», то для вас есть приятная новость. Хватит, лежа на диване, критиковать артистов, пора действовать. Фестиваль «Точка возврата» 2018 предлагает перевоплотиться представителям всех профессий. Будь ты таксистом, продавцом, учителем пения или безработным, в тайне мечтающим стать актером. В кастинге кинолагеря может поучаствовать любой. Сразу предупреждаем, организаторов нельзя подкупить взятками и красными дипломами из именитых университетов. Только талант, горящие глаза и желание сниматься в кино о Дальнем Востоке. Только хардкор.

Жителей Хабаровского края приглашают на кастинг в кинолагерь «Точка возврата» 2018. ФОТО: предоставлено организаторами фестиваля.

К счастью, кастинг будет проходить в два этапа. В первом случае можно лично прийти в студию и доказать членам жюри, что именно вы достойны попасть в число счастливчиков и оказаться в кинолагере в качестве актера. 20 августа в 16:30 по адресу: ул. Дзержинского 34 «а» вас ждут в полной боевой готовности читать басни, изображая нескольких героев, и самим придумать персонажа со своей историей и характерными особенностями. Важно: время для «живого» кастинга ограничено. Добро пожаловать в жестокий мир шоу-бизнеса. Счастливчиками станут лишь те, кто отправил заявку и получил приглашение. Расстраиваться не стоит, ведь есть еще и онлайн-версия отбора. Тут вообще все еще проще. Почти селфи, только видео. Нужно просто записать небольшой ролик с собой в главной роли, где вы также читаете басню и обыгрываете персонажа не только чтением строк, но и пластикой, мимикой и голосом. Не забывайте в нескольких предложениях рассказать, почему именно вы должны стать актером кинолагеря.

Жителей Хабаровского края приглашают на кастинг в кинолагерь «Точка возврата» 2018. ФОТО: предоставлено организаторами фестиваля.

Как отмечают сами организаторы, онлайн-кастинг - уникальная возможность стать настоящим полноценным актером одного из фестивальных фильмов не только для жителей Хабаровского край но и других регионов. Напоминаем, что фильмы о Дальнем Востоке, поэтому участие могут принять и люди из Амурской, Еврейской автономной, Магаданской, Сахалинской областей, Камчатского и Приморского краев, Чукотского автономного округа и республики Саха (Якутия).

Жителей Хабаровского края приглашают на кастинг в кинолагерь «Точка возврата» 2018. ФОТО: предоставлено организаторами фестиваля.

Всю подробную информацию вы можете узнать в группах в социальных сетях фестиваля «Точка возврата» 2018. Долой примитивные и скучные фильмы ни о чем, да здравствует кино с дальневосточным привкусом. И, как говорят создатели фестиваля, «Все будет, заявись!»

Жителей Хабаровского края приглашают на кастинг в кинолагерь «Точка возврата» 2018. ФОТО: предоставлено организаторами фестиваля.

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