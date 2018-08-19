Обрушение крыши бывшего завода на Сахалине: один человек погиб, двое остаются под завалами

СЕГОДНЯ 11:33 2018-08-19T12:05:26+03:00

Еще пять человек госпитализированы [фото]

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В городе Поронайск Сахалинской области обрушилась крыша котельной бывшего целлюлозно-бумажного завода. На объекте работали - разбирали крышу здания - десять человек, все - мигранты.

Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области

В результате обрушения крыши, которое произошло в 15:45 по местному времени (14:45 по Хабаровску), пять человек отправлены в местную центральную районную больницу, трое с тяжелыми травмами, двоим досталось поменьше. Один человек погиб, двое остаются под завалами, по ним информации нет. Поиски продолжаются уже около трех часов.

Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области

- На место в 18:16 по местному времени вылетел вертолет Ми-8 с десятью сотрудниками поисково-спасательного отряда имени Полякова. Над устранением ЧП трудятся 42 человека и 14 единиц техники, - сообщил Евгений Цоя, ведущий специалист-эксперт группы информационного обеспечения деятельности МЧС России по Сахалинской области.