СЕГОДНЯ 08:32 2018-08-20T09:03:47+03:00

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18 августа в центральном сквере парка "Динамо" прошла выставка-ярмарка "Городские цветы - 2018". В ежегодном мероприятии, долгожданном для дачников Хабаровска, представили свои огородные достижения более трехсот участников.

Цвет настроения яркий: В Хабаровске прошел юбилейный фестиваль "Городские цветы - 2018"Фото: Евгений РОЖКОВ

Свои стенды оформили не только садоводческие и дачные товарищества, но и крупные предприятия города, общественные и образовательные организации. Особой точкой культурного притяжения стала фотозона от летнего лагеря "Океан": тройка соломенных коней, настоящие плетеные лапти и огромные кружевные ковры.

Цвет настроения яркий: В Хабаровске прошел юбилейный фестиваль "Городские цветы - 2018"Фото: Евгений РОЖКОВ

- Мы с детьми поехали на луг, набрали там траву, из которой и сделали композицию, - рассказала директор лагеря Татьяна Токмакова. - Такого больше никто не делал! А ковер я связала за 21 вечер обычным вязальным крючком по схеме кружевной салфетки. Вообще большую часть нашего стенда мы сделали вместе с детьми. И лошади, и лапти, и даже деревянные сундучки - и всему этому научились ребята за смену. Зря говорят, что современные дети ничем не интересуются, не увлекаются. Просто надо показать им любовь к тому, что делаешь.

Цвет настроения яркий: В Хабаровске прошел юбилейный фестиваль "Городские цветы - 2018"Фото: Евгений РОЖКОВ

Цвет настроения яркий: В Хабаровске прошел юбилейный фестиваль "Городские цветы - 2018"Фото: Евгений РОЖКОВ

Цвет настроения яркий: В Хабаровске прошел юбилейный фестиваль "Городские цветы - 2018"Фото: Евгений РОЖКОВ

Кроме творчески оформленных стендов, на выставке можно было найти экзотические сорта фруктов и овощей. Например, хабаровчанка Галина Козлова на своем огороде выращивает и разноцветные томаты размером с вишневую косточку, и экзотические черные вьетнамские помидоры, и арбуз с солнечно-желтой корочкой, и даже экзотическую момордику.

- Я сама коллекционирую экзотические сорта, прививаю растения, - поделилась Галина Козлова. - У меня и яблони плодоносят по нескольку сортов с дерева.

Цвет настроения яркий: В Хабаровске прошел юбилейный фестиваль "Городские цветы - 2018"Фото: Евгений РОЖКОВ

Для тех, кому не хватало феерии красок и полета творческой мысли в самих декорациях, некоторые участники оставляли стихотворные послания собственного сочинения:

"Совет от дачной повелительницы:

Чтоб работалось нормально,

Был здоровый цвет лица,

Ешьте тыкву регулярно,

Ешьте тыкву без конца!"

Цвет настроения яркий: В Хабаровске прошел юбилейный фестиваль "Городские цветы - 2018"Фото: Евгений РОЖКОВ

Этот фестиваль стал юбилейным, двадцатым, так что организаторы постарались на славу: для гостей выступали творческие коллективы и проходили мастер-классы. Вишенкой на этом праздничном торте стал творческий конкурс "Леди Лето", участницы которого продемонстрировали наряды и прически, материалы для которых были выращены на собственной грядке.

Цвет настроения яркий: В Хабаровске прошел юбилейный фестиваль "Городские цветы - 2018"Фото: Евгений РОЖКОВ

В конкурсе приняли участие как самые юные дачницы в цветочных нарядах и костюмах березок, так и уже опытные, чьи наряды украшали не только цветы и овощи, но порой и корнеплоды. Завершился фестиваль награждением победительниц конкурса и вручением призов и подарков.