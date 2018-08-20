2018-08-20T09:03:47+03:00
Общество

Цвет настроения яркий: В Хабаровске прошел юбилейный фестиваль "Городские цветы - 2018"

Дачники показали шедевры огородного искусства [фото]
Евгений РОЖКОВ
Поделиться:
Цвет настроения яркий: В Хабаровске прошел юбилейный фестиваль "Городские цветы - 2018"Цвет настроения яркий: В Хабаровске прошел юбилейный фестиваль "Городские цветы - 2018"Фото: Евгений РОЖКОВ
Изменить размер текста:

18 августа в центральном сквере парка "Динамо" прошла выставка-ярмарка "Городские цветы - 2018". В ежегодном мероприятии, долгожданном для дачников Хабаровска, представили свои огородные достижения более трехсот участников.

Цвет настроения яркий: В Хабаровске прошел юбилейный фестиваль "Городские цветы - 2018" Фото: Евгений РОЖКОВ

Цвет настроения яркий: В Хабаровске прошел юбилейный фестиваль "Городские цветы - 2018"Фото: Евгений РОЖКОВ

Свои стенды оформили не только садоводческие и дачные товарищества, но и крупные предприятия города, общественные и образовательные организации. Особой точкой культурного притяжения стала фотозона от летнего лагеря "Океан": тройка соломенных коней, настоящие плетеные лапти и огромные кружевные ковры.

Цвет настроения яркий: В Хабаровске прошел юбилейный фестиваль "Городские цветы - 2018" Фото: Евгений РОЖКОВ

Цвет настроения яркий: В Хабаровске прошел юбилейный фестиваль "Городские цветы - 2018"Фото: Евгений РОЖКОВ

- Мы с детьми поехали на луг, набрали там траву, из которой и сделали композицию, - рассказала директор лагеря Татьяна Токмакова. - Такого больше никто не делал! А ковер я связала за 21 вечер обычным вязальным крючком по схеме кружевной салфетки. Вообще большую часть нашего стенда мы сделали вместе с детьми. И лошади, и лапти, и даже деревянные сундучки - и всему этому научились ребята за смену. Зря говорят, что современные дети ничем не интересуются, не увлекаются. Просто надо показать им любовь к тому, что делаешь.

Цвет настроения яркий: В Хабаровске прошел юбилейный фестиваль "Городские цветы - 2018" Фото: Евгений РОЖКОВ

Цвет настроения яркий: В Хабаровске прошел юбилейный фестиваль "Городские цветы - 2018"Фото: Евгений РОЖКОВ

Цвет настроения яркий: В Хабаровске прошел юбилейный фестиваль "Городские цветы - 2018" Фото: Евгений РОЖКОВ

Цвет настроения яркий: В Хабаровске прошел юбилейный фестиваль "Городские цветы - 2018"Фото: Евгений РОЖКОВ

Цвет настроения яркий: В Хабаровске прошел юбилейный фестиваль "Городские цветы - 2018" Фото: Евгений РОЖКОВ

Цвет настроения яркий: В Хабаровске прошел юбилейный фестиваль "Городские цветы - 2018"Фото: Евгений РОЖКОВ

Кроме творчески оформленных стендов, на выставке можно было найти экзотические сорта фруктов и овощей. Например, хабаровчанка Галина Козлова на своем огороде выращивает и разноцветные томаты размером с вишневую косточку, и экзотические черные вьетнамские помидоры, и арбуз с солнечно-желтой корочкой, и даже экзотическую момордику.

- Я сама коллекционирую экзотические сорта, прививаю растения, - поделилась Галина Козлова. - У меня и яблони плодоносят по нескольку сортов с дерева.

Цвет настроения яркий: В Хабаровске прошел юбилейный фестиваль "Городские цветы - 2018" Фото: Евгений РОЖКОВ

Цвет настроения яркий: В Хабаровске прошел юбилейный фестиваль "Городские цветы - 2018"Фото: Евгений РОЖКОВ

Для тех, кому не хватало феерии красок и полета творческой мысли в самих декорациях, некоторые участники оставляли стихотворные послания собственного сочинения:

"Совет от дачной повелительницы:

Чтоб работалось нормально,

Был здоровый цвет лица,

Ешьте тыкву регулярно,

Ешьте тыкву без конца!"

Цвет настроения яркий: В Хабаровске прошел юбилейный фестиваль "Городские цветы - 2018" Фото: Евгений РОЖКОВ

Цвет настроения яркий: В Хабаровске прошел юбилейный фестиваль "Городские цветы - 2018"Фото: Евгений РОЖКОВ

Этот фестиваль стал юбилейным, двадцатым, так что организаторы постарались на славу: для гостей выступали творческие коллективы и проходили мастер-классы. Вишенкой на этом праздничном торте стал творческий конкурс "Леди Лето", участницы которого продемонстрировали наряды и прически, материалы для которых были выращены на собственной грядке.

Цвет настроения яркий: В Хабаровске прошел юбилейный фестиваль "Городские цветы - 2018" Фото: Евгений РОЖКОВ

Цвет настроения яркий: В Хабаровске прошел юбилейный фестиваль "Городские цветы - 2018"Фото: Евгений РОЖКОВ

В конкурсе приняли участие как самые юные дачницы в цветочных нарядах и костюмах березок, так и уже опытные, чьи наряды украшали не только цветы и овощи, но порой и корнеплоды. Завершился фестиваль награждением победительниц конкурса и вручением призов и подарков.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Экспедиция «КП» по Волге: Любовь и пироги в городе, где изобрели "новичок"
Журналисты «КП» Дмитрий Стешин, Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились в экспедицию в резиновой лодке по Волге и уже добрались до жутко секретного городка военных химиков Шиханы [видео]
Акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция» пройдет в Тюменской области
С 21 по 24 августа в Тюмени, Ишиме, Тобольске и Ялуторовске можно будет сдать бесплатный и анонимный тест на ВИЧ-инфекцию в мобильных пунктах. А также к акции присоединится Ямало-Ненецкий автономный округ
Новости 24
Житель проведет полгода в тюрьме за то, что сел за руль пьяным
В Хабаровском крае женщины выращивали коноплю прямо возле дома
В Хабаровском крае останки членов экипажа разбившегося самолета нашли 67 лет спустя
В Хабаровском крае готовятся к приходу тайфуна
В сети появилось видео разбора завалов на месте бывшего завода на Сахалине
Жительница Хабаровска попала под колеса двух машин
На Сахалине начали проверку обрушения крыши на целлюлозно-бумажном заводе
Оскорбительный баннер с медсестрой легкого поведения снимут в Хабаровске
Под завалами обрушившейся котельной бывшего завода на Сахалине нашли одного рабочего
На Камчатке путешественница из Барнаула скончалась во время турпохода
Фермер в Хабаровском крае судится с Россельхознадзором из-за котлована на собственном участке
За прошедшие сутки в Хабаровске случилось 28 дорожных аварий