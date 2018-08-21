Автопробег по бездорожью, разгильдяйству и коррупции: Никита Исаев о консервативном Хабаровске, депрессии и проблемах населения

СЕГОДНЯ 07:31 2018-08-21T07:45:31+03:00

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ОТВЕРЖЕННЫЙ РЕГИОН

Никита Исаев, директор Института актуальной экономики и лидер движения «Новая Россия», решил провести собственное исследование и выяснить, кому на Руси жить хуже. 15 июля он сел в машину и отправился из Москвы по российским городам, чтобы своими глазами посмотреть, как обстоят дела в регионах. За предметы анализа политик взял извечные болевые точки: дороги, тарифы на услуги ЖКХ, медицину, пенсию, экологию и проблемы приграничных городов.

- Началось все с того, что государство на телевидении сказало: «Никита Олегович, отдохни летом. Мы тут пенсии не хотим обсуждать, а ты - самый злой человек на телевидении, поэтому позлись пока в регионах. Да и вообще, поменьше дискутируй на тему пенсионного возраста». Никита Олегович тогда и решил прокатиться по регионам и отправился в автопробег по бездорожью, разгильдяйству и коррупции, - рассказывает Никита Исаев. - Честно признаться, я и так знаю, что все везде плохо. В Хабаровске я вижу плохие дороги, которые пытаются заделать. Про тарифы на ЖКХ я тоже прекрасно все знаю: таксист мне ваш рассказывал, что платит по 10 тысяч рублей в месяц. Везде одни и те же магистральные проблемы, хотя, конечно, Дальний Восток имеет особенные специфические моменты.

А специфика, по мнению политика, в том, что Хабаровский край, да и Дальний Восток в целом, Москва отвергла. Люди живут сами - со своей правдой, со своими начальниками, со своим образом мысли, а запад лишь иногда всем этим подруливает.

О СОЦИАЛЬНОМ НИЩЕНСТВЕ И ИНЕРТНОМ ХАБАРОВСКЕ

В Хабаровске Никита Исаев не впервые, а к моменту нашего разговора за его плечами уже была почти вся страна, так что сравнивать дальневосточную столицу есть с чем. Хоть политик и заявил, что о всех проблемах регионов знает, признался - надеялся, что хоть где-то дела идут не так уж и ужасно. Одна из главный целей его автопробега - увидеть, как люди живут в нашей стране, как приспосабливаются к тайге, океану и горам. Увидеть своими глазами, а не на бумаге.

- Все регионы выровняли под одну гребенку, чтобы, как когда-то, было социальное равенство. А вышло социальное нищенство. Для меня эта поездка прошла эффективно, благодаря ей развеялись многие стереотипы. Например, Благовещенск. Я понял, что, если в Москве идут какие-то дискуссии на тему: «Кто для нас Китай: друг или враг?», то в Благовещенске вопрос стоит несколько иначе: «Если китайцы заберут наши территории - это будет хорошо или плохо?». Жители задают его себе. Кто-то отвечает «да», кто-то - «нет», но бурные обсуждения продолжаются. По сути, они готовы принять тот факт, что Москва их бросила, а Китай их спонсирует.

По наблюдениям московского политика, Хабаровск несколько отличается от других дальневосточных городов. Люди у нас более инертные, вальяжные, консервативные, в чем, по мнению Никиты Исаева, походят на европейцев.

О ВЫБОРАХ: ВЫ БУДЕТЕ ТЕРПЕТЬ И ЖДАТЬ

Разумеется, в поездке через страну, которая проходила в разгар предвыборной гонки, одним из предметов исследования политика стали выборы местной власти.

- Консерватизм местных жителей отразится и здесь. Например, вот Вячеслав Шпорт, который идет сейчас на выборы. Кто-то говорит, что будет второй тур. А я им отвечаю: «Забудьте об этом». Такие высказывания подтверждают, что хабаровчане далеки от того, что происходит сейчас в Москве. Москва не позволит сделать выборы конкурентными. Парадокс в том, что местные жители со всех регионов страны считают, что у их губернаторов нет шансов. Но в Хабаровске не могут «бузить», чтобы чего-то добиться. Вы будете терпеть и ждать. Будете с уверенностью говорить, что у губернатора нет шансов, а потом проснетесь и увидите, что у него 85 процентов голосов.

По мнению Никиты Исаева, в Хабаровске анализировать выборы и подготовку к ним бессмысленно, потому что никто толком и не ведет предвыборные кампании.

«ПЕНСИОННУЮ РЕФОРМУ ВСЕ СЪЕЛИ»

В федеральном центре, как говорит Никита Исаев, разговоры на тему пенсионной реформы запретили, а ругаться в регионах - на здоровье. Но одно дело, когда против выступает политик, а другое - когда народ.

- Люди все съели, они готовы к этим изменениям. Никто не выходит протестовать. Буйных на эту тему нет. Но я дождусь. Люди все сами поймут и узнают, что нужно делать. Движение, думаю, начнется в следующем году. Я, как Китай, я жду, когда власти сами развалятся. Потом я все это возьму и буду восстанавливать. Вот сегодня ваш таксист Гена сказал, что региону нужен хозяин, который наймет менеджера. Если он будет плохо работать, его уволят, если воровать начнет - посадят. Гена не готов «стрелять», а я готов.

Как говорит лидер движения, он никого ни к чему не призывает, но и не боится того, что скажет Москва, потому что заранее предугадывает все их слова. А пока такая система жива, в России продолжат обворовывать людей и кормить их обещаниями.

КАРТА УЩЕРБНОСТИ РЕГИОНОВ РОССИИ

После своего путешествия политик опубликует карту наиболее проблемных российских регионов, на которой, помимо всего прочего, будет отмечена протестная активность местных жителей. Этой картой Никита Исаев хочет сказать власти: «Здесь очень тонко и скоро порвется».

- Я хочу отразить настроение народа, которое сейчас можно описать одним словом - депрессия. Я не пытаюсь погладить кого-то по шерстке, я передаю то, что хочет сказать народ. Своим мероприятием я хочу информационно надавить на власть. Людям сейчас важно, чтобы их хотя бы слушали. Этим я и занимаюсь. Народу не за кого прятаться, только сидеть у печки и жаловаться на власть. Сейчас происходит сознательное уничтожение собственного народа. Люди не воспринимаются как субъект власти, они лишь некая субстанция, которой нужно кинуть кость.

Как говорит сам Никита Исаев, перемены, которые произойдут в стране, можно будет сравнить с родами. Россия в некоем смысле этого слова переродится. С болью и кровью. Людям политик посоветовал одуматься, включить головы, посмотреть по сторонам, активировать мудрость, постараться избежать самого кровавого сценария и быть милосерднее к этой власти, которая все равно в итоге поменяется.