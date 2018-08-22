СЕГОДНЯ 08:06 2018-08-22T08:06:53+03:00

От Хабаровска до Находки: Что и по какой цене предлагают туристам Фото: Евгения АНДРЕЕВА

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Отдых в Приморье, как и в целом отдых в России, удовольствие не из дешевых. Хабаровчан в этом случае не спасает даже территориальная близость к приморскому региону, тем не менее, из года в год побережье Японского моря пользуется популярностью у жителей дальневосточной столицы. Что же предлагают отдыхающим в Находке?

ДОРОГА

Добраться до вожделенного находкинского моря можно двумя способами. Во-первых, на поезде Хабаровск-Тихоокеанская, который отправляется каждый вечер и прибывает в Находку утром следующего дня. Стоимость билетов в нем колеблется от 2500 рублей (в плацкартном вагоне) до 4500 рублей (в купе) в один конец. Билеты лучше бронировать пораньше - этот способ передвижения пользуется большой популярностью у семей с детьми и туристических групп.

От Хабаровска до Находки: Что и по какой цене предлагают туристамФото: Евгения АНДРЕЕВА

Во-вторых, по автомобильной магистрали. Путешествие по живописным дорогам займет у вас около 18 часов. Расходы напрямую зависят от «прожорливости» автомобиля, а потому для начала краткая зарисовка ценников на заправках.

По Хабаровскому краю ценник на бензин относительно стабилен и колеблется от 40,8 до 41,2 рублей за литр дизельного топлива. Сразу же после въезда в Лучегорск ценник взлетает до 41,4 рублей. В Пожарском за литр 97-го попросят уже 41,7 рублей. Покинув М-60, путешественникам придется либо раскошелиться (ценник на дизельное топливо кое-где перешагивает отметку 43 рубля), либо тянуть до Находки, где он снова возвращается на отметку 40. Самый дорогой бензин встретился в городе Фокино - 43-45 за литр дизеля. Зато качеством дорожного полотна Приморский край порадовал - ремонтируемый участок в августе встретился только один - от 488 до 495 км. И тот особенных затруднений для движения не вызывает - трасса там широкая.

Отдельно хочется отметить придорожную инфраструктуру. Помимо традиционных

кафешек, чайхан и бабушек с пирожками, начиная от Лучегорска, по обеим сторонам дороги начинают вырастать грузовики с арбузами, картошкой и огурцами. Выбирать их следует осмотрительно - купив арбуз в Крондштке и вскрыв его через 400 км в Душкино, предъявлять претензии за некачественный товар будет поздновато!

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

О выборе места жительства целесообразно позаботится заранее и вариантов здесь возможно три. Во-первых, арендовать жилье в городе - многие находкинцы сдают комнаты или квартиры внаем за вполне умеренную плату. Во-вторых, снять домик или номер на одной из многочисленных баз отдыха - здесь цена зависит от сезонности, уровня комфорта, и фантазии хозяев. В третьих, разбить лагерь прямо на берегу и наслаждаться шумом прибоя не выходя из палатки, где-то с вас возьмут так называемый «санитарный сбор», а не оборудованные пляжи (их немного, но они есть) и вовсе бесплатны для широкой публики.

От Хабаровска до Находки: Что и по какой цене предлагают туристамФото: Евгения АНДРЕЕВА

Пляжей в окрестностях Находки превеликое множество: с одной стороны в берег врезается залив Восток, с другой - залив Находка. Микроклимат здесь таков, что практически в каждой из бухточек свой неповторимый ландшафт: пляжи каменистые отлично подойдут для занятий дайвингом или рыбалки, а на покрытых мелким желтым или черным песком можно прекрасно загорать и купаться. Примечательно, что до любого из них можно добраться на машине, а до многих - на рейсовых автобусах. Если возникают какие-то сомнения, запросто проконсультируют местные таксисты. Кстати, такси по хабаровским меркам совсем недорогое.

ЧТО БУДЕМ КУШАТЬ?

Какой же русский отдых без застолий и пиров! Увы. Находкинский общипит не впечатляет. Столовых мы не нашли. Совсем. Китайская кухня весьма сурова - ни одно из трех протестированных нами заведений не сподобилось организовать доставку в указанные сроки.

От Хабаровска до Находки: Что и по какой цене предлагают туристамФото: Евгения АНДРЕЕВА

Да и приятными мелочами вроде палочек-салфеточек не балуют. Чуть больше порадовали шашлычники, они есть практически на каждом пляже в городской черте. Кстати, порция шашлыка в среднем обойдется в 350 рублей. Положение спасла пицца, которую в Находке любят и умеют готовить, но ведь не пиццей единой жив человек... так что, готовить лучше самостоятельно.

НА ДОСУГЕ

Достопримечательности Находки преимущественно природного типа - горы Сестра и Брат, Екатериновский скальный массив с пещерами, река Сучан, где можно отлично порыбачить, бухты Шепалова, Большой и малый Тихангоу, озеро Рица.

От Хабаровска до Находки: Что и по какой цене предлагают туристамФото: Евгения АНДРЕЕВА

От Хабаровска до Находки: Что и по какой цене предлагают туристамФото: Евгения АНДРЕЕВА

Из «памятников рукотворных» путеводители традиционно выделяют статую Скорбящая мать, местную мечеть, храм Казанской иконы Божьей Матери, сад дружбы и видовые площадки. Особняком здесь выделяется интерактивный парк-музей «Пограничная площадь», пройдя по дорожкам которого, можно окунуться в историю освоения приморских рубежей, ознакомится с бытом первых переселенцев, побывать в блиндаже времен Второй мировой войны и даже ощутить себя пилотом самолета!

Резюме:

Дорожные расходы: топливо до Находки — 5082 рубля, до Хабаровска — 5260 рублей.

Проживание в Находке — 7000 рублей.

Передвижения по Находке (бензин + такси) — 1120 рублей

Питание на двух человек — 7600 рублей.

Посещение парка — 200 рублей.

Итого: 26 382 рубля.