2018-08-22T11:05:03+03:00
Общество

Речными круизами по Амуру будут привлекать туристов в Хабаровский край

Возрождать этот вид путешествий в регионе будут с помощью инвестора
Александра ШОПЕНКО
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Речные круизы в Хабаровском крае захватят АзиюРечные круизы в Хабаровском крае захватят АзиюФото: Александра ШОПЕНКО
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В Хабаровском крае планируют возрождать речные круизы по Амуру. Власти региона ведут переговоры с пермским инвестором, плюс возводится необходимая инфраструктура. В планах продлить туристический маршрут до стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Возрождение круизных туров в Хабаровском крае подразумевает решение двух больших проблем. Во-первых, это восстановление и строительство речной инфраструктуры. Так, в дальневосточном центре и в Комсомольске идут реконструкции набережных, которые оборудуют причальными стенками. Кроме того, прорабатывается проектно-сметная документация на восстановление аналогичных объектов в Амурске и Николаевске. В последнем городе проект будет реализовываться в рамках государственно-частного партнерства.

Вторая проблема - отсутствие в регионе круизного флота. Сейчас ведутся переговоры с инвестором, который заинтересован в строительстве четырех-шести судов класса река-море. Один лайнер, как сообщалось ранее, стоит порядка одного миллиарда рублей.

Что касается маршрутов, то о какой-то конкретике говорить пока рано. Ясно одно: должен быть выбор.

- Это должны быть разные направления: Хабаровск-Комсомольск, Хабаровск-Комсомольск-Николаевск, Комсомольск-Николавеск-Шантары, и дальше спускаемся и уходим по странам Азиатско-Тихоокеанского региона. На Восточном экономическом форуме мы будем рассматривать эти вопросы, принимать предложения вести переговоры с инвесторами, - отметил Александр Федосов, зампред правительства Хабаровского края - министр культуры.

Он также сообщил, что в бухте «Ангачан», откуда берет начало путешествие на Шантарские острова, уже построен туристический центр с домиками и взлетно-посадочной полосой. Плюс «делается все возможное для того, чтобы корабли могли пристать к берегу».

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