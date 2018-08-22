2018-08-22T13:30:50+03:00
Происшествия

На Сахалине пятилетний ребенок едва не убил 11-месячную сестру отверткой из ревности к родителям

Малышку доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии
Мария ИГНАТЬЕВА
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На Сахалине пятилетний ребенок едва не убил сестру из ревностиНа Сахалине пятилетний ребенок едва не убил сестру из ревностиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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На Сахалине в самом северном городе острова - Охе старший брат едва не убил родную сестру, приревновав к ней родителей. Для небольшого города с населением не больше 25 тысяч человек эта новость стала настоящим потрясением. Естественно о случившемся сейчас говорит едва ли не каждый горожанин.

- Вызов в скорую помощь поступил ранним утром, около 6:00. Сказали, что ранен ребенок. Врачи срочно выехали по адресу, госпитализировали девочку в местную больницу, - рассказал источник «Комсомольской правды» в Хабаровске» в Охинской центральной районной больнице.

О том, что к ним поступил ребенок с колотыми ранами медики сразу же сообщили правоохранителям. Следователи отмечают, что начали проводить доследственную проверку уже в 7:30 утра. Известно, что раны малышке нанес пятилетний мальчик, родной брат девочки. Он буквально исколол ребенка отверткой.

- Мальчик ударил сестру не меньше 25 раз. В основном бил по ногам. Большаячасть раненийна бедрах. Непонятно только, где были родители. Ведь он бил ребенка ранним утром, наверняка малышка плакала. Почему мама не прибежала на помощь, - недоумевают медики.

Врачам родители рассказали, что причина такому поведению нехватка внимания. После рождения девочки сыну его уделялось меньше, чем обычно. Эта семья не состоит на учете, соседи хорошо о них отзываются.

В местной больнице раненая малышка пробудет недолго. Медики приняли решение отправить девочку в областной центр. Ее состояние в настоящее время очень тяжелое, девочка в реанимации. В Охе в срочном порядке ждут медицинский самолет из Хабаровска, чтобы доставить ребенка в больницу Южно-Сахалинска.

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