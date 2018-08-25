Посадку разрешаю: Военные самолеты приземлились на автотрассу под Хабаровском

СЕГОДНЯ 09:29 2018-08-25T09:29:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Двухкилометровый участок дороги «Хабаровск-Комсомольск» превратился во взлетно-посадочную полосу для военных самолетов. Боевые машины приземлялись на трассу в рамках специальных учений. В это время «враги» не дремали и попытались нанести урон нашим войскам.

ИСТОРИЯ ВЕРШИТСЯ НА ГЛАЗАХ

Аэродромный участок комсомольской трассы можно узнать сразу же по двум признакам. Первое - он «закатан» в асфальт, второе - гигантский пешеходный переход. Кажется, что «зебру» видно даже из космоса. Около часа дня в эпицентре учений появились люди в ярких жилетах и выставили оцепление - наземное движение по трассе отныне парализовано. Наземное, но не воздушное.

Посадку разрешаю: Военные самолеты приземлились на автотрассу под ХабаровскомФото: Александра ШОПЕНКО

На посадку заходит первый Су-25 СМ. Оглушительный для неподготовленного уха рев двигателей, дым от соприкосновения шасси с землей, поднятая пыль летит в глаза и «вау!» десятков людей, стоящих в пробке. После приземления самолет выбросил тормозной парашют, охладил шины и поехал на подготовку к дальнейшему вылету и дозаправку. Минуя зрителей, которых обдавало горячим воздухом, Су-25 СМ остановился, к нему тут же подбежали техники и подъехал заправщик. По легенде, на самолеты подвешивали бомбы.

Посадку разрешаю: Военные самолеты приземлились на автотрассу под ХабаровскомФото: Александра ШОПЕНКО

Посадку разрешаю: Военные самолеты приземлились на автотрассу под ХабаровскомФото: Александра ШОПЕНКО

- Посадить самолет на узкий участок дороги, который превращен во взлетно-посадочную полосу, - не так-то просто, - поделился один из офицеров. - Такое делают только в Восточном военном округе и в Белоруссии, поскольку поддерживают инфраструктуру. Поэтому это историческое событие.

Следом за Су-25 СМ на посадку заходит военно-транспортный самолет Ан-26. Впервые в современной России такое воздушное судно посадили на участок автодороги. Вот она, история. Кстати, садились воздушные суда на шоссе с интервалом в пять минут и под прикрытием армейской авиации.

Посадку разрешаю: Военные самолеты приземлились на автотрассу под ХабаровскомФото: Александра ШОПЕНКО

- Транспортный самолет необходим, в первую очередь, для перевозки боеприпасов, продовольствия, а также для эвакуации раненых. Посадка Ан-26 на автодорогу говорит о профессионализме летчиков - практика получена ими, в том числе, в ходе боевых действий в Сирийско-Арабской республике, - сказал генерал Алексей Кузьменков, начальник штаба материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ.

Инфраструктура посреди дороги была развернута, как при реальных боевых действиях. Склад горюче-смазочных материалов и боеприпасов, рядом - стройная колонна спецмашин, армейское ПО для уничтожения вражеских беспилотников, охрана по периметру. Словом, диверсант не проскочит. Но «враги» взяли хитростью.

Посадку разрешаю: Военные самолеты приземлились на автотрассу под ХабаровскомФото: Александра ШОПЕНКО

Посадку разрешаю: Военные самолеты приземлились на автотрассу под ХабаровскомФото: Александра ШОПЕНКО

Посадку разрешаю: Военные самолеты приземлились на автотрассу под ХабаровскомФото: Александра ШОПЕНКО

УНИЧТОЖИТЬ

Внести сумятицу в наши войска попытались «диверсанты», которые под видом пилотов подобрались достаточно близко к самолетам. Не смутили чужаков и патрулирующие небо ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор». Захватить воздушные суда у условных врагов не получилось - охрана быстро вычислила чужих, скрутила и погрузила в машину.

Посадку разрешаю: Военные самолеты приземлились на автотрассу под ХабаровскомФото: Александра ШОПЕНКО

Посадку разрешаю: Военные самолеты приземлились на автотрассу под ХабаровскомФото: Александра ШОПЕНКО

Посадку разрешаю: Военные самолеты приземлились на автотрассу под ХабаровскомФото: Александра ШОПЕНКО

Посадку разрешаю: Военные самолеты приземлились на автотрассу под ХабаровскомФото: Александра ШОПЕНКО

Но «враги» не сдавались и попытались атаковать ситуационный аэродром с неба. Условные диверсанты на истребителе Су-30 были уже совсем близко, но их догнали наши летчики на комсомольском Су-35. Вторжение было отбито, но не без потерь - в ходе операции был ранен один военнослужащий, но его быстро подхватили, погрузили в машину и увезли.

Посадку разрешаю: Военные самолеты приземлились на автотрассу под ХабаровскомФото: Александра ШОПЕНКО

Посадку разрешаю: Военные самолеты приземлились на автотрассу под ХабаровскомФото: Александра ШОПЕНКО

Посадку разрешаю: Военные самолеты приземлились на автотрассу под ХабаровскомФото: Александра ШОПЕНКО

Тем временем самолеты уже были готовы - заправлены и укомплектованы бомбами. Как только опасность миновала, воздушные суда вышли на исходную и взмыли в небо для нанесения условного удара по условной базе условных врагов.

Посадку разрешаю: Военные самолеты приземлились на автотрассу под ХабаровскомФото: Александра ШОПЕНКО

- На этом наши учения не завершены. Оценку им даст министр обороны и начальник генерального штаба, - подчеркнул Алексей Кузьменков.

Позже, на полигоне «Цугол» (Забайкальский край), военные воздушные суда отработают навыки посадки на полевой аэродром.