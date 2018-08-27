«Куда мы ее повезем, вечер пятницы же»: На Камчатке скончалась женщина, которой дважды за день отказали в госпитализации

СЕГОДНЯ 09:48 2018-08-27T10:56:53+03:00

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«РАНЬШЕ НАДО БЫЛО ДУМАТЬ»

Случилось все в начале августа в Вилючинске. 42-летняя Наталья Узенкова долгое время страдала от хронической болезни почек. В июле этого года к ней приехала дочь Полина, которая учится в другом городе. Девушка помогала маме готовиться к операции по удалению щитовидной железы. Женщине проводили процедуру гемодиализа - при помощи искусственной почки очищали организм перед операцией. Однако вечером 10 августа ей стало плохо, 21-летняя дочь вызвала бригаду скорой помощи. Но медики, видимо, позабыли о клятве Гиппократа, и отказались помочь пациентке. Сослались на вечер пятницы, и что в больнице сейчас никого нет, все врачи уже дома.

- Мама давно болеет, ну, вернее болела. Врачи приехали. Я тогда думала, что они заберут нас пока в нашу местную больницу, а потом переведут в областную в Петропавловск-Камчатский. Мама жаловалась на сильные боли, а врачи сказали что госпитализировать ее они не могут. Начали говорить го том, что обращаться нужно было раньше, потому что сегодня пятница, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Полина Узленкова, дочь погибшей пациентки. - Да еще и вечер. Они мне говорили: «Куда мы сейчас ее повезем, в больнице же никого, кроме дежурного педиатра?» Якобы нужно было вызывать участкового терапевта. А какой смысл? Она к нам каждый день практически приходила. Да и она только лекарства нам выписывала по рецепту. В итоге медработники вкололи ей обезболивающее, сказав, что ничего больше они сделать не могут, и просто уехали.

Лучше не становилось. Как говорит Полина, состояние мамы с каждой минутой лишь ухудшалось. Ближе к ночи она уже не могла даже двигаться.

ВЫЗОВ «СКОРОЙ». ПОПЫТКА №2

Естественно, сидеть и ждать, пока женщине полегчает само по себе никто из родственников не собирался. Камчадалка уже бредила, не понимала, что происходит вокруг нее и перестала узнавать близких. Ситуация была серьезной, поэтому медлить было просто нельзя. И вот, дочь снова набирает в телефоне номер, по которому по всем законам жанра должны помочь. Однако и на этот раз от названия «скорая помощь» осталось только «скорая».

- Мы знаем, что под ее кожей на ногах все это время откладывался кальций. Выглядело это как огромные гематомы. Их становилось все больше, а они еще и чернели. Буквально за ночь покрылись такими же гематомами ее ягодицы и руки. Приехала та же бригада, к этому времени маме уже было очень плохо. Она бредила, говорила, что я ее бужу, и вообще, у нее ничего не болит. Появились галлюцинации. Я объясняю медикам, что она не в себе, и слушать нужно меня, - говорит Полина. - Им было все-равно, они поверили маме и сказали мне ложиться спать. Я им пыталась всучить документы со всеми анализами, но они уехали, даже не осмотрев маму.

Вот так и получилось, что и во второй раз медики или не могли, или не сочли нужным госпитализировать женщину. Семья Узленковых надеялась на лучшее, пока врачи все дальше и дальше отдалялись от их дома.

«Куда мы ее повезем, вечер пятницы же»: На Камчатке скончалась женщина, которой дважды за день отказали в госпитализацииФото: Социальные сети

ДОСЛЕДСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА

Прошло пять часов. Наталье становилось все хуже и хуже. Дочь уже не могла просто сидеть, смотря на маму, которая откровенно бредит. Деваться было некуда. Снова звонок. Снова вызов. Снова скорой помощи.

- В последний раз я обратилась к ним уже в 9 утра. Приехали другие медработники. Тогда ее госпитализировали в ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница». Мне кажется, в больнице уже поняли, что ей не долго осталось, поэтому не предпринимали никаких мер. Подходили только к ней смотрел что-то, и все. Вскоре она умерла, - сказала дочь женщины.

В итоге Полина решила не спускать такую вопиющую халатность медикам с рук и обратилась в прокуратуру. Правоохранители теперь проводят доследственную проверку.

- В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, - говорит Елена Матафонова, руководитель пресс-службы СУ СК России по Камчатскому краю. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе дана надлежащая юридическая оценка действиям или бездействию медицинского персонала в части оказания медицинской помощи.

Заместитель главного врача больницы, в которой скончалась камчадалка, от комментариев отказался. Сославшись на то, что не хочет общаться с журналистами.