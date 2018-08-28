Хабаровчанка убила 43-летнего сына-бездельника, расчленила тело и пыталась выбросить на помойку

СЕГОДНЯ 08:15 2018-08-28T08:56:46+03:00

На этом моменте ее и задержали оперативники [фото]

Изменить размер текста: A A

Пожилая жительница Хабаровска устала терпеть в своем доме 43-летнего сына. Мужчина нигде не работал, денег не приносил, к тому же любил выпить. Из-за этого ссоры между матерью и сыном были частым делом и, в конце концов, закончились трагически.

Последняя перепалка произошла на прошлой неделе. Женщина не выдержала, схватила сковородку и со всей силы ударила ей сына по голове, а после того как он упал, добила ножом.

- Мужчина скончался от полученных травм на месте. После убийства хабаровчанка решила избавиться от следов преступления, - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю.

Примечательно, что с трупом своего сына женщина провела около недели.Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

Дальше сюжет развивался как в криминальных фильмах. Женщина сходила в специализированный магазин, купила угловую шлифовальную машину, говоря простым языком, болгарку, и распилила сына на части. Останки она расфасовала по мусорным пакетам и намеревалась просто выкинуть их в уличный мусорный контейнер, но не успела.

- Соседи сообщили о подозрительных действиях женщины в правоохранительные органы. Сотрудники задержали ее возле подъезда вместе с мешками, - добавили в ведомстве.

Когда ее задержали, она стояла у подъезда в руках с мешками, где лежали части его сынаФото: СУ СК России по Хабаровскому краю

С трупом своего сына в квартире женщина провела около недели. Криминалисты предполагают, что убийство произошло 21 августа, а поймали с поличным хабаровчанку лишь 27 августа. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По данному факту они возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.