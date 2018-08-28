2018-08-28T08:56:46+03:00
Происшествия

Хабаровчанка убила 43-летнего сына-бездельника, расчленила тело и пыталась выбросить на помойку

На этом моменте ее и задержали оперативники [фото]
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Пожилая хабаровчанка убила сына, расчленила и пыталась выброситьПожилая хабаровчанка убила сына, расчленила и пыталась выброситьФото: СУ СК России по Хабаровскому краю
Изменить размер текста:

Пожилая жительница Хабаровска устала терпеть в своем доме 43-летнего сына. Мужчина нигде не работал, денег не приносил, к тому же любил выпить. Из-за этого ссоры между матерью и сыном были частым делом и, в конце концов, закончились трагически.

Последняя перепалка произошла на прошлой неделе. Женщина не выдержала, схватила сковородку и со всей силы ударила ей сына по голове, а после того как он упал, добила ножом.

- Мужчина скончался от полученных травм на месте. После убийства хабаровчанка решила избавиться от следов преступления, - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю.

Примечательно, что с трупом своего сына женщина провела около недели. Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

Примечательно, что с трупом своего сына женщина провела около недели.Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

Дальше сюжет развивался как в криминальных фильмах. Женщина сходила в специализированный магазин, купила угловую шлифовальную машину, говоря простым языком, болгарку, и распилила сына на части. Останки она расфасовала по мусорным пакетам и намеревалась просто выкинуть их в уличный мусорный контейнер, но не успела.

- Соседи сообщили о подозрительных действиях женщины в правоохранительные органы. Сотрудники задержали ее возле подъезда вместе с мешками, - добавили в ведомстве.

Когда ее задержали, она стояла у подъезда в руках с мешками, где лежали части его сына Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

Когда ее задержали, она стояла у подъезда в руках с мешками, где лежали части его сынаФото: СУ СК России по Хабаровскому краю

С трупом своего сына в квартире женщина провела около недели. Криминалисты предполагают, что убийство произошло 21 августа, а поймали с поличным хабаровчанку лишь 27 августа. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По данному факту они возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Житель Биробиджана пытался сломать радар
Хабаровск и Чегдомын свяжет еще один авиарейс
Житель Хабаровского края может угодить в тюрьму за выращивание конопли
В Хабаровске 70-летняя женщина стала жертвой дорожной аварии
Бильярдисты из Хабаровского края победили в первенстве России
В Хабаровске транспортные полицейские помогли детям собраться в школу
Следователя на Сахалине подозревают во взяточничестве
В Хабаровском крае комиссию за капремонт отменили
Трех депутатов в Хабаровском крае лишили полномочий
Уровень Амура у Хабаровска на сегодня, 28 августа 2018 года
Двух уличных грабителей осудили в Хабаровске
Погода в Хабаровске на 28 августа 2018: днем до +25, без осадков
ДТП на Матвеевском шоссе в Хабаровске: троих увезли в больницу
Сотни многоквартирных домов Хабаровского края ремонтируют за счет взносов
На Сахалине приструнили распространителей синтетических наркотиков
Рейсы пригородных поездов «Хабаровск-Волочаевка» отменяют 28 августа
Грузовик с трепангом в тайнике задержали на границе ЕАО
Начальнику управления дорог в Хабаровске выписали штраф 20 тысяч рублей
Стартовала регистрация на Гражданский форум Хабаровского края
В Хабаровском крае предлагают заниматься робототехникой на школьных уроках труда