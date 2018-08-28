Политолог Илдус Ярулин: «Явка на выборах в Хабаровске не превысит 40 процентов»

СЕГОДНЯ 08:50 2018-08-28T08:52:11+03:00

Правда, свои коррективы может внести тот факт, что в один день пройдут сразу две выборные кампании

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До выборов в Хабаровске осталось меньше двух недель, кандидаты начали активную агитационную кампанию - на улицах города появились баннеры, расклеены листовки, проводятся массовые акции. О предвыборном самочувствии краевой столицы журналисты поговорили с известным в регионе политологом.

- Социология - не есть стопроцентный опрос. Любое такое исследование - одномоментный срез состояния общественного сознания в данных условиях. Поменяется это, поменяется и отношение к выборам, - сразу же предупредил доктор политических наук Илдус Ярулин, руководитель Хабаровского регионального отделения Российского общества политологов.

ЧТО ОПРОСЫ НАМ ПРОРОЧАТ

С начала июля этого года команда Ярулина провела три волны опросов, каждый раз опрашивая по 600 человек. Участники - представители всех возрастов.

Первый вопрос: «Знаете ли вы, что в Хабаровске пройдут выборы мэра?», результат - о предстоящем избрании нового градоначальника знали 50 процентов избирателей, сейчас эта цифра возросла до 89,2 процентов.

Второе. О намерении пойти на выборы (декларируемая явка) высказались в первом опросе 35,7 процентов людей. С применением специальных политтехнологических коэффициентов, в которые специалисты не особо любят вдаваться, получилось 24,4 процента (прогнозируемая явка). Но уже на данный момент на выборы намерены пойти 43,4 процента горожан, а с манипуляциями политологов эта цифра составляет 33,4 процента.

Таким образом выходит, что в данный момент и в существующих условиях явка на мэрских выборах в Хабаровске не превысит 40 процентов. Об этом говорит и Ярулин. С оговоркой.

- Специфика здесь в том, что на городских выборах явка всегда меньше. Но здесь слились две компании - мэрская и губернаторская. Поэтому явка может быть больше, поскольку работать будет много команд. Они будут стремиться к тому, чтобы явку повысить, - считает политолог.

Кстати, 40 процентов опрошенных в первой волне не знали, что на выборы не идет нынешний градоначальник Александр Соколов. Сейчас эта цифра на уровне 28 процентов.

- Года два назад мы проводили по краю большой анализ социального самочувствия. Порядка 17 процентов людей считало, что губернатором Хабаровского края является Виктор Ишаев. Есть люди, которым глубоко не интересна политическая жизнь, - отметил Ярулин.

РАНО

Большинство тех, кто заявил о своем нежелании идти на выборы, нашли себе в этот день более важные занятия. 11,8 процента никогда не участвовали в таких кампаниях, а 18,5 процента хабаровчан считают, что результаты предопределены заранее. Вот с этими людьми, как говорит политолог, и нужно работать кандидатам на высокие посты.

Кстати, от того, насколько активно кандидаты проведут оставшиеся до дня тишины предвыборное время, будет зависеть и явка, и окончательный выбор избирателей. Особенно важны последние два-три дня, поскольку, согласно исследованиям, именно в этот период люди принимают итоговое решение и определяются с фаворитом гонки.

На данный момент социология расставила кандидатов следующим образом:

Сергей Кравчук («Единая Россия») - 52,4 процента;

Максим Кукушкин (КПРФ) - 9,3 процента;

Сергей Безденежных (ЛДПР) - 9,2 процента;

Никита Михалев (Справедливая Россия») - 2,5 процента;

Сергей Елизаров (самовыдвижение) - 1,8 процента.

Ни за кого из предложенных кандидатов не захотели голосовать 4,9 процента опрошенных, с выбором еще не определились 8,2 процента. Затруднились ответить 11,7 процента горожан.

ВТОРОЙ ЗАХОД?

О том, будет ли второй тур губернаторских выборов - политолог говорит осторожно. По его мнению, избежать этого можно, если команда действующего губернатора не совершит ненужных шагов. Например, внести ненужный закон. Это укладывается в концепцию: в большинстве случаев кандидаты от партии власти изначально имеют бонус в виде поддержки населения.

- Я не вижу активной борьбы со Шпортом. Если бы она была, ситуация была бы иной. Пока я не вижу основания для того, чтобы был второй тур губернаторских выборов, - поделился Илдус Ярулин.

ПЕРЕУСТРОЙСТВО

От региональной повестки к федеральной. Как считает политолог, «страна готовится к реструктурированию политического пространства в России и в Хабаровском крае в частности». Предпосылки для этого заключаются в том, что до декабря этого года все партии должны отчитаться о том, как они участвовали в политической жизни страны за семь лет. В начале 2019-го будет принято решение о закрытии ряда политических сил и движений.

Только в Хабаровском крае зарегистрировано 47 партий и общественных движений, которые имеют право участвовать в выборах. Активны из них только семь-восемь.

Плюс ко всему, как говорит Ярулин, сейчас идет борьба между ЛДПР и КПРФ за право занять второе место в политической партийной иерархии. Суть здесь еще и в распределении государственных субсидий - в зависимости от того, сколько голосов партия набирает на выборах. Например, по итогам прошедшего избрания президента, ЛДПР получила почти 1,5 миллиарда, а КПРФ - около 700 миллионов.

Меняющаяся обстановка может привести и к тому, что в Хабаровске будут отменены прямые выборы мэра.

- В России осталось девять городов, где мэров выбирают граждане. Я не исключаю того варианта, что и в них прямые выборы градоначальников будут последними. Пока тенденция такова: мы идем к тому, что глав городских администраций будут выбирать в Законодательных собраниях, чего бы я очень не хотел, - сказал политолог.

Выборы мэра Хабаровска и губернатора региона состоятся 9 сентября 2018 года.