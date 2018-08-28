Помощник машиниста в Хабаровском крае угнал поезд

СЕГОДНЯ 10:01 2018-08-28T11:17:55+03:00

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В Хабаровском крае помощник машиниста угнал подвижной состав. Цель у мужчины была совсем не авантюрная. Нет, он не планировал отправиться на поезде в путешествие. Все намного банальней и проще. Железнодорожник просто хотел слить немного топлива.

- 28-летний житель поселка Заветы Ильича приехал на автостоянку неподалеку от железнодорожных путей в районе станции Токи Ванинского района. Немного побродив, мужчина нашел тепловоз, стоящий на прогреве на путях с запущенными двигателями, - рассказывают в Дальневосточном следственном управлении на транспорте. - Но, так как локомотив стоял далеко, подъехать на машине к вагону было нельзя, помощник машиниста решил немного отогнать состав, ближе к стоянке.

В итоге железнодорожник убрал из-под колесных пар тепловоза тормозные башмаки, которые нужны для того, чтобы поезд случайно не поехал, залез в кабину машина и двинулся в путь. Проехал он немного, всего 80 метров, после этого слил немного солярки, бросил локомотив, как есть, и уехал на своей машине.

Позже угонщика задержали, доказали его причастность к преступлению и в скором времени осудят. Его обвиняют по статье «Угон железнодорожного подвижного состава». Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.