Призрак лихих 90-х: Банду бородачей осудили в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 09:45 2018-08-29T09:45:41+03:00

Многие жертвы группировки были настолько напуганы, что не смогли явиться в суд. Несмотря на это, бандиты получили по заслугам

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Криминальный беспредел комсомольская ОПГ устраивала в 2013-2015 годах. Только после задержания банды у их жертв развязались языки, и они начали сотрудничать со следствием, однако уже в суде многих обуял дикий страх.

МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ

Призрак лихих 90-х отказывается покидать Комсомольск - альма-матер преступного сообщества «Общак», которое организовал ныне покойный Евгений Васин. В 2013 году в городе Юности появилась преступная группа, которую тут же окрестили по отличительному признаку всех ее членов - «бородачи». Организатор ОПГ и его правая рука отпустили бороды, чему последовали и их сподвижники.

Орудовали бородачи в Комсомольске и зарабатывали на жизнь «чисто по-девяностовски» - рэкетом. Деньги вымогали у небедных комсомольчан и тех, кто, по их мнению, промышлял в городе торговлей наркотиками без разрешения банды. На последних в большинстве своем выводил один из членов ОПГ, который сам не прочь был употребить. Впоследствии он заключил досудебное соглашение, выдал все пароли и явки, получил условный срок и скончался от передозировки, не дожив до суда. Во всяком случае, так говорят его родственники.

Схема вымогательства была четкой и отработанной криминальными предшественниками еще в конце прошлого века. К жертве обращался один из членов банды с настойчивым требованием делиться доходами. Получая отказ, рэкетир приходил уже не один, а со своими «коллегами», которые давили на несговорчивого оппонента, запугивали и избивали. Иногда бородачи увозили людей за город, приставляли дуло пистолета к виску, пугали, спуская курок, прокалывали колеса на машинах. Требования были разные: кого-то облагали ежемесячной данью, сумма которой колебалась от 50 до 150 тысяч рублей, для кого-то выплата была единовременной. Деньги делили между собой, держателем «общака» был начальник ОПГ.

Перед жертвами бандиты козыряли своими связями во власти и правоохранительных органах. Мол, «нам за это ничего не будет, а вот ты поплатишься». Естественно, напуганные до смерти люди принимали условия рэкетиров и даже не помышляли идти в полицию. Кто-то боится сделать это до сих пор - мало ли, вдруг у бородачей остались сподвижники на свободе.

«ПОПЛАТИШЬСЯ СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ»

Для иллюстрации - несколько преступлений, совершенных бородачами.

Комсомольчанин продавал машину-распил на запчасти, поскольку ее нельзя поставить на учет, покупателями стали бандиты. Во время сделки хозяин авто не скрывал особенностей машины, а «бородачи» согласились со всеми условиями. Цена вопроса - 150 тысяч рублей.

Бандиты даже не стали смотреть на машину и сразу же завладели доверенностью на авто. Затем банда повезла недоумевающего уже экс-хозяина распила в ГАИ. Предлог - проверить документы. Прибыв на место и посовещавшись, члены ОПГ поставили комсомольчанина перед фактом: «Ты нам хотел продать распил, обманул и за это мы забираем у тебя машину. Еще ты нам должен 150 тысяч сверху, или поплатишься своим здоровьем». Разумеется, цитата дословная. Бандиты общались со своими жертвами по всем законам жанра. Но вот последние три слова за два года криминального промысла стали коронной фразой бородачей.

А вот другой случай. «Досудебщик» указал ОПГ на местного жителя, который, якобы, торгует наркотиками. На дело пошел организатор и его сподвижник, бандиты решили наведаться к предполагаемому продавцу дурмана в гости.

В квартиру с криками «Всем лежать!» залетели двое в балаклавах. Бандиты требовали у недоумевающих людей деньги и наркотики. Двоих «бородачи» поставили под дуло пистолета, одного избивали резиновой палкой. Перевернув всю квартиру вверх дном, налетчики ушли ни с чем.

ПРОТИВОВЕС НА ПРЕСС

В 2015 году банда получила наводку на местного жителя, который, якобы, торговал наркотиками. Данный факт не подтвердился, но бандитам это не помешало, и рэкетиры по стандартной схеме начали вымогать у него деньги. 30-летний мужчина оказался не из робкого десятка, обратился с заявлением в ФСБ и «бородачей» стали прослушивать.

Часть бандитов задержали при передаче денег потерпевшим, часть была арестована в местном спортклубе. Правда, изначально жертва бородачей указала лишь на троих членов банды, четвертый по прозвищу «Золотой» (у него была фикса в зубах) отделался подпиской о невыезде. Уже в ходе дальнейших разбирательств удалось доказать его причастность к ОПГ и взять под стражу после вынесения приговора.

- Людям разъяснили, что банда задержана и ничего им сделать не сможет. Согласились обратиться в правоохранительные органы восемь человек, - рассказывает Софья Камалетдинова, гособвинитель по делу. - На следствии все против банды давали изобличающие показания, но уже на момент рассмотрения дела уехали или отказывались являться в суд. Половина из тех, что остались, в ходе заседаний, глядя в глаза «бородачам», испытывали перед ними страх, меняли показания в пользу членов ОПГ или отказывались от сказанного в ходе следствия.

Чтобы руки главаря бородачей не дотянулись до свидетелей, его перевели в следственный изолятор поселка Эльбан. Ряд свидетелей были засекречены.

ИНТЕЛЛИГЕНТЫ НА НАРАХ

В ходе всего разбирательства «бородачи» отрицали предъявляемые им обвинения. Более того, уже в суде члены ОПГ показывали себя воспитанными и интеллигентными мужчинами, которые ну просто не могли совершить столь дерзкие преступления. Особенно выделялся лидер банды.

- По прослушке телефонных разговоров организатор монотонно, уверенно и спокойно объяснял жертве, почему ему нужно платить. Говорил он неодносложно, большими абзацами. У него даже по психологическим экспертизам сильно развито качество убеждения, он может подавлять людей, обладает задатками лидера и организаторскими способностями, - продолжает гособвинитель.

Однако бородачам не удалось избежать наказания. Организатор получил 12 лет тюрьмы и штраф в 200 тысяч рублей, второй член банды отправится в колонию на 10,6 лет и выплатит компенсацию в 150 тысяч рублей. Третий приговорен к 10 годам лишения свободы и штрафу в 140 тысяч рублей.

Однако члены ОПГ не согласились с приговором и подали апелляцию. Но Хабаровский краевой суд оставил решение без изменения. Приговор вступил в законную силу.