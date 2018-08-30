Война за рыбу: На Камчатке бьют рекорды по вылову лосося, который гниет на дорогах

СЕГОДНЯ 03:48 2018-08-30T03:48:34+03:00

Война за рыбу: На Камчатке бьют рекорды по отлову лосося, который сейчас гниет рядом с заводами. ФОТО: Федеральное агентство по рыболовству.

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СЛИШКОМ РЫБНЫЙ ГОД

Настоящие рыбные войны развернулись на Камчатке. Росрыболовство опубликовало предварительные итоги путины-2018. Оказалось, что объем вылова тихоокеанского лосося перешагнул отметку в 500 тысяч тонн, побив рекорды прошлых лет. К слову, это на 88% больше, чем за два года назад. Особо отличился Камчатский край, в то время, как другие регионы уменьшают показатели, ему удалось добыть 451,5 тысячи тонн - в два раза больше, чем несколько лет назад. Грубо говоря, на дальневосточном регионе страна заработала почти 90 % от всего количества выловленного тихоокеанского лосося. Промышленники даже не справлялись: на подмогу съехались коллеги из других регионов. Ситуация не изменилась, подарок стихии заставил властей выдумать новые ходы.

Так чиновники приняли решение раздать ее местным жителям. На прошлой неделе организовали акцию. В поселок Октябрьский приехал грузовик со свежей рыбой, чтобы угостить ветеранов, инвалидов, пенсионеров и многодетные семьи лососем. Как отмечает Инесса Койрович, министр социального развития и труда региона, раздали больше 60 тысяч тонн рыбы.

- Представители рыбопромышленного комплекса Камчатки считают, что благодаря оперативному принятию решений отраслевой наукой по увеличению рекомендуемых объемов к изъятию, удается вовремя осваивать рекордные объемы, - отмечает Петр Савчук, заместитель руководителя Росрыболовства.

Все бы хорошо: бьем рекорды, рыбы хоть отбавляй, но местные жители все-равно недовольны. Оказалось, что на западе не знают, как на самом деле обстоят дела на полуострове.

«ЗА ЭТУ РЫБУ НАС ДАВЯТ КАТЕРАМИ»

Пока чиновники радуются цифрам на бумагах, народ бунтует. На них рекордный промысел в крае никак не отразился. Рыба как была дорогой, так и остается по сей день. А заниматься рыбалкой - дело не для крестьян. Шаг влево, шаг вправо - нарушение закона и крупные штрафы. Абсурд, но в то время, как к берегу полуострова прибило тысячи экземпляров лосося, коренных камчадалов заставляют плыть к черту на куличики за 150 километров от городов, чтобы заниматься промыслом. Да и, по словам жителей, там рыба не особо клюет. Выходит, что представители малочисленных народов Севера просто вынуждены смотреть, как достояние края и их основной продукт питания гниет на берегу и дорогах. Даже если промышленники не справляются, рыбачить для себя нельзя. Огня прибавили и видеоролики, на которых видно, как в кустах валяется рыба. Тут общественность не выдержала.

- Не знаю, где и когда раздавали рыбу бесплатно, однозначно, все рекорды, которые бьет регион, никак не отражаются на нашем благополучии. Рыба как была дорогая, так и остается. Видела я эти видеоролики с рыбой, она точно была выброшена не естественным путем. Там, судя по песку, находится какой-то промышленный объект, на котором не справились с таким объемом и просто-напросто выбросили гнить на улицу, - рассказывает жительница Камчатки.

Например, на прошлой неделе коренные островитяне оказались в центре скандала, когда их лодку протаранили пограничники. Парни рыбачили в неположенном месте. Шумиху тогда подняли нешуточную. Видеоролик с разборками разделил общество на два лагеря: одни считали, что правоохранители превысили свои должностные полномочия, другие же встали на сторону закона, утверждая, что рыбаки специально провоцировали сотрудников, чтобы снять этот видеоролик.

Пограничники на Камчатке задержали представителей малочисленных народов Севера, которые рыбачили в неположенном месте..Береговая охрана протаранили лодку браконьеров

Когда начались разбирательства, представители малочисленных народов, попавшие в кадр, сняли еще одно видео и выложили в интернет. Там молодой парень показывает выброшенных на берег лососей со словами: «За эту рыбу нас давят катерами». Таким образом они решили обратиться к губернатору, чтобы глава региона разрешил их конфликт с пограничниками. Вся эта ситуация под «соусом» выброшенного лосося вызвала новую волну возмущения.

Оказалось, что парни с видеообращения губернатору обратились еще и в региональную ассоциацию коренных малочисленных народов Севера.

- Они попросили меня озвучить предложение снять ограничение на вылов рыбы для всех жителей региона, обозначив объем, который каждый человек сможет принести домой. Ответ, естественно, был ожидаемым, нам отказали. Все члены комиссии выступили против, - рассказала «КП»-Хабаровск» Александра Баева, вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Камчатского края. - На мой взгляд, заявление мы огласили слишком поздно, путина уже на исходе. Скорее всего, это и стало основной причиной отказа. В сентябре снова поднимем проблемный вопрос, чтобы власти определили другие места для ловли рыбы.

А пока летняя путина вышла на финишную прямую, пограничники продолжают дежурить в море и следить за браконьерами. По словам местных жителей, аборигены продолжают рыбачить на запрещенных территориях, потому что деваться некуда, это их единственная возможность прокормить себя и свои семьи.