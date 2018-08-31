Полицейские в Хабаровском крае пытали водителя «Почты России» электрошокером, чтобы тот признался в краже 5 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:59 2018-08-31T11:08:45+03:00

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Происшествие случилось в начале июня в Ульчском районе. Водитель «Почты России» вез крупную сумму денег на выплаты пенсий из села Богородское в село Де-Кастри. Машина благополучно добралась до пункта назначения, но пропал один из мешков с деньгами. Чтобы передать масштаб катастрофы, озвучим - в нем находилось почти 5 миллионов рублей. Тут же сотрудники местного отделения полиции стали проводить проверку, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. На тот момент главным подозреваемым был как раз водитель машины. Сам мужчина полностью отрицал свою вину, утверждая, что не имеет никакого отношения к краже денег. Однако, это показалось сотрудникам ведомства недостаточным аргументом, и они решили добиться признания от водителя любыми способами.

- По версии следствия, с целью получения от водителя признательных показаний трое сотрудников полиции 6 июня 2018 года вывезли его в лес на окраине села Богородское, избили, причинив ссадины и кровоподтеки, - рассказывает Илья Гудков, руководитель пресс-службы СУ СК России по Хабаровскому краю. - После этого привезли его в отдел полиции и применили в отношении него электрошокер. Мужчина вину не признал, вечером 7 июня 2018 года был отпущен из отдела.

Судьба решила все сама. Мужчина, действительно, оказался невиновен, потому что спустя несколько дней жители села принесли в отделение почты тот самый мешок с пятью миллионами. По их словам, деньги они нашли на обочине дороги, по которой ехала машина «Почты России».

В итоге в отношении двух оперуполномоченных отдела уголовного розыска ОМВД России по Ульчскому району возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Петр Решетников, бывший руководитель краевого следственного управления, поручил расследование отделу особо важных дел. Правоохраниетли уже опросили троих сотрудников ведомства, двух из которых арестовали. В скором времени решение примут в отношении третьего «напарника». Теперь стражам правопорядка грозит до 10 лет тюрьмы.

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