Несколько хабаровчан объявили себя гражданами несуществующей страны

СЕГОДНЯ 11:30 2018-08-31T11:35:50+03:00

Три человека решили вернуться в СССР и отказываются участвовать в местных выборах

Изменить размер текста: A A

В краевой избирком и участковые комиссии Железнодорожного района Хабаровска с этой недели стали поступать странные заявления от жителей краевого центра. Заявители считают себя гражданами СССР, а паспортами РФ они обладают по ошибке.

На этом основании трое хабаровчан потребовали исключить их из списка избирателей, ссылаясь на законы СССР и РСФСР. Авторы странных заявлений считают, что их гражданство Российская Федерация подтвердить не смогла, а участвовать в сторонних выборах граждане Союза не имеют права.

Два заявления хабаровчане принесли лично, одно направлено в избирком края по электронной почте. Свою позицию люди не комментируют.

- В этой связи им даются ответы о том, что проводимые выборы губернатора края, а также местные выборы, проводятся по закону РФ и в соответствии с избирательным кодексом Хабаровского края. Исключение из списка избирателей возможно только на основании информации от официальных органов о том, что человек выбыл из места постоянной регистрации, признан недееспособным или скончался. Но в любом случае, к документам, на основании которых граждане исключаются из списка избирателей, личное заявление не относится, - прокомментировал Оярс Машков, секретарь избирательной комиссии Хабаровского края.

Сами же заявления напечатаны, в них оставлены пустые поля для внесения ФИО, паспортных данных и места проживания. Все остальное, по словам Машкова, выглядит шаблонно – содержания документов идентичны.