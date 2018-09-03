На Хабаровский край надвигается супертайфун с сильными ливнями и ветрами

СЕГОДНЯ 07:33 2018-09-03T07:50:27+03:00

С четвертого сентября практически весь регион окажется под влиянием циклона, осадки и порывы ветра прогнозируются на три дня подряд

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Пока Приморский край медленно уходил под воду, жители нашего региона наслаждались последними солнечными днями уходящего лета. И вот, на наших соседей снова «напал» супертайфун «Джеби» с сильными проливными дождями. Оказалось, что на этот раз он не оставит в стороне Хабаровский край. Доставайте зонты, резиновые сапоги и дождевики, нас ждут три очень мокрых дня.

- Характер погоды с 4 по 6 сентября будет определять южный циклон, который смещается к нам с акватории Тихого океана. По дороге он обострит фронтальные разделы, это можно сказать, бывший супертайфун «Джеби». Сам он выйдет в Японское море, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Светлана Агеева, ведущий синоптик Хабаровского УГМС. -Хабаровский край попадет под влияние тайфуна на три дня. Наибольшая интенсивность дождей прогнозируется 4 сентября в Южных районах региона. Жителей Бикинского района, района имени Лазо и Хабаровска ждут сильные осадки, а в ночь на пятое ожидаются очень интенсивные дожди. В дальнейшем зона сильных осадков распространится и на Центральные районы дальневосточной столицы. Речь о Комсомольском, Нанайском, Советско-Гаванском, Ванинском районах. Циклон не обойдет стороной и Верхнебуреинский район. Там ливни прогнозируются 5-6 числа.

По данным синоптиков, по долинам рек ветер будет дуть со скоростью до 17-22 метров в секунду с усилением в Южных районах до 23 метров в секунду. На побережьях скорость будет варьироваться от 25 до 30 метров в секунду. Скорее всего, удар ветров во Владивостоке будет сильнее.

За 12 часов может выпасть от 20 до 40 миллиметров, в Комсомольском, Нанайском, Советско-Гаванском, Ванинском районах - более 50 миллиметров осадков. Температура воздуха меняться не будет. Ночи будут холодными - от +12+18 градусов, днем +19+22 градуса. Дожди однозначно вызовут разливы малых рек в крае. В первой декаде месяца ожидается повышение уровня Амура до трех метров.

После шестого числа характер погоды останется таким же неустойчивым, дожди вероятны, но уже не с такой интенсивностью.