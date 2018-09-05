Гималайский медведь напал на сборщика ягод в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 04:56 2018-09-05T05:14:08+03:00

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Первый случай нападения медведя на человека в Хабаровском крае произошел накануне в 10 километрах от населенного пункта Кругликово. Местный житель отправился в одиночку в лес за голубикой и клюквой. Там он встретил гималайского косолапого.

- Зверь напал на местного жителя со спины и ранил мужчину. Ему очень повезло, что в той окресности сотовая связь еще работала, и он смог позвонить супруге. Она оперативно собрала соседей и знакомых, и на машине отправилась за мужем. Его сразу отвезли в районную больницу, где медики наложили швы, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Снежана Жданова, глава администрации Кругликовского поселения. - На встрече с охотоведами мы решили организовать распространение объявлений - по городу мы развесили листовки с рекомендацией, чтобы люди не ходили в лес одни, без сопровождения кого-либо.

Как стало известно, мужчину уже выписали из больницы. Он успел рассказать о случившемся охотоведам. Оказалось, что ранения получил не только человека. Сборщик ягод успел ударить зверя ножом. Специалисты не исключают, что косолапый мог просто испугаться мужчину, и как защитная реакция на страх - напасть на него. К тому же, некоторые и вовсе считают, что местный житель отправился в лес не по ягоды, а «по медведи». Тем не менее, пока за основную версию произошедшего взят рассказ жителя поселка Кругликово.

- В этом году это первый случай нападения медведя на человека. Причин к возникновению произошедшего может быть масса. Тем не менее, пострадавший утверждает, что он собирал ягоды в лесу и столкнулся со зверем. Как оно было на самом деле - никто не знает. Может, он и, правда, охотился, - говорит Юрий Колпак, начальник отдела сохранения объектов животного мира министерства природных ресурсов Хабаровского края. - Проверить сейчас эту информацию невозможно. Наши коллеги выезжали на обследование места, где мужчина ранил медведя, но никаких доказательств этого не нашли. Отследить косолапого, конечно, нельзя, тем более летом. Как правило, гималайский медведь маленький, он кусает и убегает - так он защищается. Если зверь на самом деле ранен, то его, скорее всего, увидят местные жители, которые передадут информацию нам.

В этом году это первый случай в регионе, когда медведь нападает на человека. Однако с начала 2018 года в крае зарегистрировали 85 конфликтов местных жителей с дикими животными. В данном случае конфликт это не стычка между медведями и людьми, а факт выхода косолапых в населенные пункты.