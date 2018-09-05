СЕГОДНЯ 06:21 2018-09-05T07:13:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Второго сентября в Первом микрорайоне Хабаровска на необычайно живописной большой поляне ярмарочной скатертью самобранкой размахнулся и заодно расплясался, распелся, расхороводился ежегодный смотр самодеятельных народных талантов «Русская удаль».

В Хабаровске прошел смотр самодеятельных народных талантов «Русская удаль»Фото: Игорь ВОЛКОВ

По приглашению устроителей этого праздника - председателя ТСЖ «Благо» Виталия Сичкаря и Хабаровского содружества русских общин «Хоровод» - откликнулось столько любителей родовой исконной традиции, что стало ясно: познакомиться со всеми даже накоротке не успею. Выступления творческих групп, мастер-классы, игры, забавы, показы различных ремесел, торговля исключительно натуральными изделиями и продуктами протекали одновременно в разных местах праздничного пространства, сливались в непринужденный живой поток, и все желающие к нему приобщиться легко находили занятия по душе. Особенно вездесущая резвая детвора, заполонившая всю праздничную лужайку и ставшая главным действующим лицом.

В Хабаровске прошел смотр самодеятельных народных талантов «Русская удаль»Фото: Виктор МАРЬЯСИН

Глядя вокруг, вспоминаю себя семилетним отчаянным сорванцом и представляю, что передо мною тогдашним неожиданно распахнулся солнечным городом этот неведомый заманчивый мир. Из проникновенного вступления ведущей Ларисы Муруговой мне бы непременно запомнилось, что наши деды и прадеды в августе 1945 одолели японскую армию благодаря несгибаемому духу и богатырской удали. Мое детское сердце навсегда впитало бы хоровое славление наших предков коллективом «Чудеса в решете», безотказно приняло поучительный юмор из красочного спектакля «Про Федота стрельца, удалого молодца» от театральной группы «Кураж», красоту народного костюма и пения детского ансамбля «Купаленка» из центра «Отрада». Непоседливая мальчишеская натура запала бы на родное боевое искусство Скобарь, представленное Сергеем Пугановым, и для полноты впечатлений на загадочную магию китайских единоборств от восточного центра Дао. А своим добрым кумиром выбрала бы Андрея Ивановича Бельды из села Найхин на Амуре - виртуоза вибрирующих нанайских мелодий и задорных русских частушек с его ослепительной, как фотовспышка, улыбкой.

В Хабаровске прошел смотр самодеятельных народных талантов «Русская удаль»Фото: Виктор МАРЬЯСИН

В Хабаровске прошел смотр самодеятельных народных талантов «Русская удаль»Фото: Игорь ВОЛКОВ

И это далеко не вся программа воскресного фестиваля, в котором чего только не было для роста души и одушевления тела. От древнерусского тренажера «Правило» супружеской пары Дмитрия Антонова и Лидии Зайковой, с пользой растянувшего все мои косточки, до выжигания оберегов с солярными символами на деревянных кружочках под чутким присмотром преподавателя промышленно-экономического техникума Дмитрия Лепелюхи и сотворения на гончарном круге глиняной посуды с помощью семейного дуэта Беленкиных из мастерской «Лук Маака». Детская очередь к этим наставникам не иссякала ни на минуту и можно не сомневаться, что каждый дошедший до них дошколенок сохранит до самых седин свои первые творческие поделки.

В Хабаровске прошел смотр самодеятельных народных талантов «Русская удаль»Фото: Сергей МАКОГОНОВ

Все малыши смогли вдоволь поиграть в городки, пострелять из лука, пометать ножи, пофехтовать надувными дубинами, потягать канат, позабрасывать друг дружку копнами сена, заработать призы участием в викторинах, поучиться у взрослых вождению хороводов, покормить ласковых кроликов, испытать полет вдохновения с русской задорной песней от кустодиевских красавиц из «Маромы» и с задушевным советским ретро от Ивановой Светланы.

В Хабаровске прошел смотр самодеятельных народных талантов «Русская удаль»Фото: Виктор МАРЬЯСИН

Под занавес фестиваля интересуюсь у интеллигентного седого пенсионера его впечатлениями.

- Самые положительные! - с готовностью отвечает он. - Если бы знал, обязательно взял с собой внуков, настолько здесь все естественно, органично, без обособленности и без вычурности. Понравилось абсолютно все. Как профессиональный в прошлом фотограф, я многое повидал, но сегодняшнее событие - явление для меня абсолютно новое.

В Хабаровске прошел смотр самодеятельных народных талантов «Русская удаль»Фото: Сергей МАКОГОНОВ

Пенсионеру вторит молодая семейная пара из Комсомольска.

- Впервые попали на настоящий русский народный праздник во всей его полноте. Словно перенеслись в былинную сказочную деревню.

Третья семейная пара с двумя милыми детками, недавно переехавшая в Хабаровск, высказалась и вовсе категорично.

- Нужно в конце сентября еще разочек обязательно повторить!

В Хабаровске прошел смотр самодеятельных народных талантов «Русская удаль»Фото: Сергей МАКОГОНОВ

Увы, этой осенью не получится. «Русская удаль» проходит один раз в году. Нынешний раз уже пятый по счету. Судя по откликам, с каждым разом получается все лучше и лучше благодаря содружеству настоящих единомышленников, бескорыстно вкладывающих свою душу в юное поколение, которое вместе с природной удалью обретает ясный разум, счастливую долю, хороший вкус и богатырскую силушку.