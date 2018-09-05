Изобретательство возродят в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 07:30 2018-09-05T08:03:26+03:00

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Изобретателям Хабаровского края дадут площадку для полета мысли. В регионе появится цифровая площадка, которая объединит промышленные предприятия, инвесторов и рационализаторов. Соответствующее соглашение сегодня, 5 сентября, на Общероссийском конгрессе инженеров подписали региональное правительство и Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов.

- К сожалению, последние 20-25 лет со стороны государства поддержки изобретательского движения в нашей стране не было, но все, что вы видите вокруг, создано руками умельцев. Наша задача на основе традиций вернуть интерес к изобретательству и научиться его монетизировать, - отметил Антон Ищенко, председатель центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов.

Цифровая платформа будет называться «Бюро рационализации изобретательства». Работать она будет по принципу электронного аукциона - предприятие размещает заказ на технологическое решение, которое упростит производство, выполняя его, изобретатель получает патент и деньги за работу. Плюс, продумывается система нематериальных мотиваций - награды, почетные грамоты и тому подобное. Кроме того, создатели площадки намерены на федеральном уровне вернуть награду «Заслуженный рационализатор Российской Федерации».

- Самое главное - мы вернем то, что было достаточно давно потеряно - рационализаторское творческое начало, которые существовало на предприятиях раньше. На самом деле наши креативные инженеры всегда что-то придумывали и монетизировали. Наша задача, чтобы это сперва вернулось в край, а потом еще и развилось до недосягаемой высоты, - сказал Юрий Чайка, первый зампред правительства Хабаровского края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов.

Основная задача, которая стоит перед организаторами сейчас - зарегистрировать на данной площадке предприятия и, в первую очередь, обучить работе в ней руководство. После о преимуществах расскажут рядовым сотрудникам.