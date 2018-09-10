Вода в реках Хабаровского края поднялась до критических отметок

СЕГОДНЯ 07:02 2018-09-10T07:29:41+03:00

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Прошедший циклон обрушил на Хабаровский край всю мощь дождей, из-за чего в реках региона поднялся уровень воды. Ряд водоемов вышли из берегов и нанесли урон постройкам и инфраструктуре районов.

Как сообщает пресс-служба главка МЧС России по Хабаровскому краю, на данный момент в поселках Второй сплавной, Кутузовка, Васильевка и Полезное (район имени Лазо) пострадало пять жилых домов и 35 участков. Все они находятся в низине либо вдоль русла реки.

В Аяно-Майском районе вышедшая из берегов река Уйкой подтопила грунтовую взлетно-посадочную полосу аэропорта поселка Аян. Прилет и вылет самолетов временно ограничен, воздушная гавань вновь начнет работу после того как гидрологическая обстановка нормализуется.

Пойма Амура остается затопленной на 10-62 сантиметра между селом Богородское и устьем. На реках Матай, Силинка, Хор, Манома, Катэн, Кур, Кия и в верхнем течение Уссури пойма затоплена на глубину от двух сантиметров до одного метра.

Кроме этого, за минувшие сутки серьезно поднялся уровень рек Кур, Бикин, Хор, Амгунь, Кия, Уссури, Тырма - вода прибыла на 26-93 сантиметра. В ближайшие два дня на малых реках в южных районах региона пройдет пик паводка. Гидрологи не исключают, что вода в водоемах дойдет до неблагоприятных отметок.

КОГО ПОДМОЧИТ?

Вяземский район:

У села Дормидонтовка на реке Прохоренок гидрологи прогнозируют уровень воды в 500-550 сантиметров к 10-11 сентября. Неблагоприятная отметка для этого поселения - 550 сантиметров.

Район имени Лазо:

У села Бичевая на реке Хор ожидаемый уровень воды к 10 сентября - 400-430 сантиметров, при неблагоприятной отметке в 400 сантиметров.

У поселка Хор к 10-11 сентября вода в одноименной реке достигнет 780-830 сантиметров. Неблагоприятный уровень - 780, а опасный - 850 сантиметров.

У села Марусино на реке Кия уровень воды, согласно прогнозом, к 10 сентября доберется до отметки в 350-400 сантиметров. Неблагоприятный уровень - 400 сантиметров.

В случае перелива реки Хор в реку Кия у поселка Переяславка вода может дойти до отметки в 350-400 сантиметров к 10-11 сентября. Неблагоприятный уровень - 350, опасный - 550 сантиметров.

Хабаровский район:

У села Новокуровка на реке Кур гидрологи прогнозируют подьем воды до 480-530 сантиметров к 10-11 сентября. При этом пойму может подтопить на 430 сантиметров. Отметка неблагоприятного явления для этой территории - 650 сантиметров.

У села Архангеловка на реке Тунгуска к 10-12 сентября вода достигнет уровня в 780-830 сантиметров. На 750 сантиметров может подтопить пойму. Неблагоприятная отметка - один метр.

МЧС предупреждает, что «большая вода» может подтопить дороги, опоры линий электропередачи, сенокосы и огороды, которые находятся в низинах. Особенно это касается тех поселений, которые не защищены дамбами. Среди них села Кутузовка, Святогорье, Бичевая, Кондратьевка, поселок Переяславка и Хор.