Насильника в Хабаровском крае помогла поймать бутылка шампанского

СЕГОДНЯ 03:30 2018-09-11T04:41:06+03:00

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В Хабаровском крае 31-летний мужчина надругался над женщиной прямо на улице Николаевска-на-Амуре. Ничего не подозревающая дама возвращалась ночью домой из гостей. Злоумышленник напал на нее и изнасиловал. Убегая с места преступления, преступник забыл пакет с шампанским.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Хабаровскому краю, жертва обратилась к правоохранителям. По штрихкоду на бутылке с игристым напитком силовикам удалось быстро найти магазин, в котором насильник купил спиртное. После оперативно была установлена и личность подозреваемого.

Мужчину задержали, на допросе он сознался в содеянном и рассказал все детали преступления. Кстати, в 2003 и 2011 годах насильник был судим за аналогичные преступления.

Уголовное дело возбуждено по статье «Изнасилование». Фигурант находится в следственном изоляторе. Теперь злоумышленнику грозит до шести лет тюрьмы.