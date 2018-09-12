Сахалину придется подождать паромы, которые строит Хабаровский край, еще год

СЕГОДНЯ 09:19 2018-09-12T09:48:37+03:00

Первое судно будет спущено на воду не раньше 2020 года. Второе сдадут на год позже [фото]

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Амурский судостроительный завод (Комсомольск-на-Амуре) строит два парома, которые будут курсировать по линии Ванино (Хабаровский край) - Холмск (Сахалин). Сдача судов была намечена на 2019 и 2020 года, однако сроки приходится менять из-за прямых санкций и нехватки кадров.

- Да, к сожалению, по паромам допущено небольшое отставание от графика. Причин несколько: после заключения контракта велось одновременно проектирование и строительство, а также мы столкнулись с трудностями такими, как санкции. В результате контрактная кампания слишком затянулась, поэтому будем, видимо, просить нашего заказчика несколько перенести сроки. Но сейчас темпы восстановлены, налажены связи, идет полным ходом закупка оборудования и строительство, - сказал Игорь Будылин, исполняющий обязанности генерального директора АСЗ.

Сахалину придется подождать паромы, которые строит Хабаровский край, еще годФото: Александра ШОПЕНКО

Он уточнил, что в тот момент, когда предприятие попало в санкционный список, «многие поставщики отказались поставлять свое оборудование». Не секрет, что примерно 50 процентов технического оснащения паромов - импортное, включая двигатели.

Кроме этого, нахватает АСЗ и собственных кадров. Для строительства заказа в нужные сроки необходимо порядка 300 человек основных производственных рабочих. Для сравнения: в производственном цехе трудятся только 122 человека. В связи с этим завод привлек специалистов из Керчи и Санкт-Петербурга.

Сахалину придется подождать паромы, которые строит Хабаровский край, еще годФото: Александра ШОПЕНКО

Готовность первого парома - около 40 процентов. Корпус судна собирается по частям на открытом стапеле АСЗ, поскольку габариты завода не позволяют стыковать блоки в доках. Зимой судна будут собирать при помощи специальной технологии обогрева. Второй паром находится в порезке.

Сахалину придется подождать паромы, которые строит Хабаровский край, еще годФото: Александра ШОПЕНКО

Новые паромы придут на замену старым судам, которые сейчас курсируют на линии. Вместимость паромов - около 200 человек. Они также предназначены для перевозки железнодорожных составов, всех видов автомобилей, различной колесной техники. Согласно проекту, суда смогут двигаться во льду, толщиной до одного метра. паромы способны за 24 часа пройти путь Ванино-Холмск, разгрузиться и вернуться обратно.