В Хабаровской краевой избирательной комиссии не исключают, что на предстоящих выборах губернатора возможны вбросы

СЕГОДНЯ 09:33 2018-09-16T10:14:24+03:00

Следить за членами УИК во втором туре выборов губернатора Хабаровского края будут наблюдатели от кандидатов, так так регион решил отказаться от видеотрансляции с избирательных участков

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Второй тур выборов губернатора в Хабаровском крае состоится уже через неделю, 23 сентября. Для региона это первый раз, когда главу региона не смогли с первого раза. С небольшим отрывом победу одержал Сергей Фургал от фракции ЛДПР. Он набрал 35,81 процент голосов, в спину ему дышит Вячеслав Шпорт («Единая Россия»), который набрал 35,62 процента.

На проведение второго тура выборов из краевого бюджета выделят 87 миллионов рублей. Однако этого хватит не на все. Сначала планировалось потратить 97 миллионов, но найти такую сумму не удалось. Поэтому регион решил отказаться от прямой видеотрансляции с избирательных участков. Но в избиркоме уверены, что это не отразится на прозрачности выборов. Но опасения все же имеются.

По данным крайизбиркома, состав участковых избирательных комиссий в этом году обновился почти на 30%, а значит вмешаться в народное голосование могут сами члены УИК. Поскольку это люди новые и в большинстве своем не опытные, а значит легко могут поддаться давлению со стороны. Такое мнение выразил Кирилл Цмыкалов – член краевой избирательной комиссии с правом решающего голоса.

- Ожидать сейчас можно чего угодно. Я думаю, что сейчас пойдут на контрмеры и все силы к этому приложат. В основном в УИК состоят педагоги, учителя и сотрудники бюджетных учреждений. Прежде всего будут давить на личность человека. Под угрозой увольнения заставлять их фотографировать бюллетень с нужной отметкой в графе, - считает Кирилл Цмыкалов. - Сто процентов, что если на избирательном участке не будет наблюдателей, не будет человека с правом совещательного голоса – будут вбрасыния. Ведь видеонаблюдения на участках для голосования не будет.

Между тем за испорченные или вброшенные бюллетени 3 года колонии могут дать членам участковых комиссий.

Секретарь краевого избиркома Оярс Машков по телефону сообщил, что перед вторым туром выборов на участках для голосования возможны изменения и замены в составах комиссий. На сколько процентов – он не ответил. Однако сказал, что проводить ознакомительный семинар о юридической ответственности с новичками централизовано перед вторым туром не будут.

- В этом нет необходимости. В ходе всех обучающих семинаров с июня по сентябрь в каждом районе говорилось об ответственности вообще, - сказал Оярс Машков.

По данным крайизбиркома, в обеспечении проведения выборов Губернатора края будут задействованы 781 участковая, 23 территориальных и краевая избирательная комиссия.