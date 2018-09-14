Политологи высказали свое мнение о претендентах на кресло губернатора Хабаровского края

СЕГОДНЯ 02:57 2018-09-14T04:04:11+03:00

В Хабаровском крае меньше, чем через две недели, 23 сентября, пройдет второй этап выборов губернатора. В первом ни один из кандидатов не смог набрать больше 50% голосов.

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ИТОГ ЗАВИСИТ ОТ НАСТРОЕНИЯ ЛЮДЕЙ

Нового главу региона выбирали 354 тысячи 89 человек. Лидером тура стал Сергей Фургал от партии ЛДПР. Он набрал 35,58% голосов. Буквально в спину ему дышал действующий губернатор Вячеслав Шпорт от «Единой России» с 35,53% голосов.

В том, что предвыборная кампания нынешнего главы Хабаровского края слабая, уверены практически все эксперты. Политолог Леонид Бляхер, заведующий кафедрой философии и культурологии ТОГУ, назвал работу организаторов предвыборной кампании Шпорта халтурой.

- Одна из особенностей губернатора - оставаться чиновником, но при этом присутствовать в публичном пространстве. Этого не хватило в предвыборной гонке со стороны действующего главы региона. Такой неудачной пиар-кампании, как в этом году, я не видел в Хабаровском крае ни разу. Откровенно говоря, ее сделали халтурно, - отмечает Леонид Бляхер. - Чего нельзя сказать об ЛДПР. В краевом пространстве они присутствуют постоянно. И неважно, в плюсе или в минусе. Именно это и сыграло сейчас свою роль.

Что думают политологи о кандидатах в губернаторы. Фото: фракция ЛДПР

Каким будет итог второго тура, не могут предположить даже опытные политики и политтехнологи. Причина тому - сами люди, избиратели. Вопреки традиционному обывательскому убеждению «Все равно все решат за нас!», в первом туре выборов главы региона они почувствовали, что их слово имеет вес, что это не политические игры, что от них зависит дальнейшая судьба региона.

- Если избиратели уже почувствовали «кровь», то так просто не уйдут. Многие будут стремиться к тому, чтобы Шпорт не пришел к власти. Все ошибки и неудачи пришлись на него. Возможно, сказалось и то, что действующий губернатор и его команда были слишком уверены в своей победе, - считает Илдус Ярулин, доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой социологии, политологии и регионоведения ТОГУ.

Проигрыш Шпорта в первом туре в большей степени вина его самого, так считают многие политологи. Команду политтехнологов отодвинули на задний план, к их мнению не прислушивались, считали, что победив в прошлый раз, победят и в этот. Получается, что сам Шпорт упорно не хотел признавать шаткость своей позиции. Проблемы росли, а первые лица не приняли их как угрозу.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Чтобы не допустить такого же провала во втором туре, на подмогу к Шпорту приехали сильнейшие политтехнологи страны. Для того, чтобы изменить настроения людей и склонить их на сторону действующего губернатора, у них осталось меньше двух недель. По словам Бляхера, все может измениться очень быстро, ведь настроение людей - сиюминутный фактор. Через неделю они могут кардинально поменять свое мнение.

- Вячеславу Ивановичу нужно срочно и кардинально пересмотреть свою политику публичного позиционирования, провести контент-анализ того, что уже говорилось людям, что из этого выполнено, а что нет. Наверное, это единственный законный вариант склонения людей на свою сторону, - считает Даниил Ермилов, хабаровский политконсультант. - А Фургалу делать ничего не нужно, если команда Вячеслава Ивановича не сделает то, что сейчас необходимо, то он победит.

Каким будет итог второго тура, не могут предположить даже опытные политикиФото: Правительство Хабаровского края

Команда Шпорта уже усиленно проводит работу с населением, особенно в тех районах, где за него было минимум голосов.

- Точно можно сказать, что и Фургал, и Шпорт будут действовать в рамках закона. Да, существуют грязные приемы, которые помогли бы заметно перевесить чашу весов в одну из сторон, но времени на их использование нет. Вообще, двух недель для нормальной пиар-кампании недостаточно, - высказался Даниил Ермирлов.

ПОХОЖ НА ИШАЕВА. И НЕМНОГО НА ТРАМПА

Пока политики ведут свои игры, простой народ задается вопросами: «За кого голосовать?», «А что изменится, если к власти придет тот или иной?», «А если победит Фургал, как мы будем взаимодействовать с Путиным?». На все эти вопросы политологи отвечают неоднозначно. Кто-то считает, что сумма от перемены мест слагаемых не меняется, а некоторые не сомневаются, что изменения будут, хоть и не сразу. Одни сравнивают Фургала с Ишаевым, другие с Трампом. Ведь для нас он - человек новый, в то время, как к Шпорту уже успели притереться.

- Шпорт не просто лояльный, он сверхлояльный. В этом его и плюс, и минус. Фургал же немного сложнее. Шпорт выполняет указания, данные свыше, делает это точно и четко. А Фургал думает, как в рамках этих указаний можно проводить политику. Он больше политик, чем Вячеслав Иванович, который, в свою очередь, больше чиновник, - считает Леонид Бляхер.

ВОЗМОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ

Большие ожидания людей направлены именно на изменения экономической ситуации в крае с приходом Фургала к власти. Ни для кого не секрет, что он имеет большой опыт в бизнесе. В свое время помог комсомольскому заводу «Амурметалл» встать на ноги. Нашел инвесторов, которые возродили предприятие практически из руин. Сейчас зарплаты там в среднем около 43 тысяч рублей.

- У Сергея Ивановича большой опыт работы в бизнесе, в случае его победы экономические процессы в крае будут проходить иначе - не так, как сейчас. Фургала можно сравнить с Трампом. Во всяком случае, если он придет к власти, то будет, как в США после прихода Трампа, - уверен Даниил Ермилов. - Он наметил цель и упрямо к ней идет. Если предприятия должны вернуться в Америку, то они это сделают, хотят того или нет. Фургал не скован большим количеством обязательств перед местными элитами, и они могут быть ему за это благодарны, во всяком случае, сейчас. Это новый человек, а значит, и новые перспективы, пусть легкие и отдаленные. Возможно развитие активной предпринимательской деятельности в регионе. Он с ними на одной волне, сможет найти общий язык. Для Хабаровского края это хорошо - в это тяжелое время, когда скачет доллар, растет НДС, чтобы человек понимал не поверхностно, что это такое. А у Фургала это есть, он работал с документами и знает, как принимаются законы.

Политконсультант считает, что приход к власти Фургала обозначит приток в правительство более смелых людей, которые будут во главу угла ставить не дожитие до пенсии в теплом месте, а стремление достичь результатов.

Напомним, что Вячеслав Шпорт руководит регионом с 2009 года по указу президента. До этого он был одним из руководителей авиационной холдинговой компании «Сухой», а прежде чем стать главой региона, занимал должность министра промышленности, транспорта и связи Хабаровского края. Его оппонент Сергей Фургал - депутат Госдумы от партии ЛДПР. В 2013 году он принимал участие в выборах губернатора Хабаровского края. Тогда он занял второе место, набрав 19,14% голосов, проиграв единороссу Вячеславу Шпорту, который взял голоса 63,92% электората.